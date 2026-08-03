Fenerbahçe'ye yeni sponsor!

Fenerbahçe ile Cabir Holding arasında, 2026-2027 sezonunu kapsayan Futbol A Takımı forma sağ kol sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "50 yılı aşan köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla otomotiv, gıda, hizmet, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren sponsorumuzun logosu, 2026-2027 sezonunda Futbol A Takımımızın yurt içi resmi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sponsorumuza "Ailemize hoş geldin" diyor, iş birliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.