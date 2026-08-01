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        Haberler Spor Futbol FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

        FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

        FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 Türk kulübüne transfer yasağı!

        FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.

        Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.

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