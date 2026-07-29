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        Haberler Spor Futbol FIFA'nın Dünya Kupası planına bir tepki de CONCACAF'tan!

        FIFA'nın Dünya Kupası planına bir tepki de CONCACAF'tan!

        Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        FIFA'ya bir tepki de CONCACAF'tan!

        UEFA'nın ardından Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) da, FIFA'nın Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına tepki gösterdi.

        CONCACAF'ın açıklamasında konfederasyonun konudan medya aracılığıyla haberdar olduğu kaydedildi.

        "Gerekli prosedürlerin izlenmemesi bizi derinden endişelendirmektedir." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İlgili yönetim organları ve paydaşlarla herhangi bir görüşme yapılmadan böyle bir planın hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmış olması nedeniyle bölgemizdeki ve futbol camiasındaki pek çok kişinin hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Futbol dünyasının liderleri olarak bizler, bu sporun koruyucularıyız. FIFA, konfederasyonlar ve tüm üye federasyonlar, her zaman sporun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Aldığımız her karar, iyi yönetişim, sağlam süreçler ve uzun vadeli idare ilkeleri doğrultusunda şekillenmelidir. CONCACAF, bu çerçeve içinde faaliyet göstermektedir. FIFA ailesinin tüm üyelerinin de aynı şekilde hareket edeceğine güveniyoruz."

        INFANTINO'NUN PLANI

        Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

        İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

        Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.

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