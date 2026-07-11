Filenin Genç Sultanları'ndan dünya ikinciliği!

32 takımın mücadele ettiği şampiyonada üstün bir performans sergileyen Filenin Genç Sultanları, grup aşamasında Gürcistan, Danimarka, Çin Makao ve Belçika'yı mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni geçen milli takım, yarı finalde ev sahibi Çin'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final karşılaşmasında Chinese Taipei ile karşılaşan Okyanus Koleji Kız Voleybol Milli Takımı, mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Milli Takımı ise dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Türkiye, 2026 ISF Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nı kızlarda dünya ikinciliği, erkeklerde dünya şampiyonluğu ile tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

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DÜNYA İKİNCİSİ TAKIM COŞKUYLA KARŞILANDI

Dünya ikincisi olarak yurda dönen İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji öğrencilerinden oluşan Türkiye Kız Voleybol Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda aileleri, öğretmenleri, okul yöneticileri ve sevenleri tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

"2016'DAN BU YANA FİNALE ÇIKAN İLK TÜRK KIZ OKUL TAKIMI OLDUK"

Okyanus Koleji Kız Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Hüseyin Doğanyüz, elde edilen başarının iki yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu organizasyona iki yıldır hazırlanıyorduk. Turnuva boyunca çok güçlü rakiplere karşı mücadele ettik. Yarı finalde ev sahibi Çin'i kendi seyircisi önünde mağlup ederek finale yükseldik. 2016 yılından bu yana bu organizasyonda finale çıkan ilk Türk kız okul takımı olmak bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, Okyanus Koleji'nin sporu eğitimle birleştiren vizyonunun, öğrencilerimize sunduğu imkanların ve Eczacıbaşı Spor Kulübü ile yürüttüğümüz örnek iş birliğinin önemli bir sonucudur. Elbette hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Finalde yaptığımız bazı hatalar sonucu etkiledi ancak dünya ikinciliği de ülkemiz adına çok değerli bir başarı. İki yıl sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi yeniden finale taşıyarak bu kez altın madalyayı kazanmak için mücadele edeceğiz."

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"BU BAŞARI ORTAK EMEĞİN VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNİN SONUCUDUR"

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz ise elde edilen başarının uzun yıllardır sürdürülen eğitim ve spor vizyonunun bir yansıması olduğunu ifade etti. İbrahim Cengiz, "Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak bizim için büyük bir gurur. Yaklaşık 15 yıldır eğitim ile sporu birlikte yürüten bir model oluşturduk. Türkiye genelinde kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif gelişimlerini destekliyoruz. Bugün elde edilen bu başarı da bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Sekizinci kez Dünya Şampiyonası'na katılıyoruz. Bugüne kadar altı dünya şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, bir dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Federasyon takvimi nedeniyle bazı öğrencilerimizin katılamamasına rağmen takımımız büyük bir özveri göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bu süreçte bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, şampiyona boyunca kafilemizin yanında olan bakanlık yetkililerimize, spora ve eğitime verdiği vizyoner destekle her zaman yanımızda olan kurucumuz Orhan Özbey'e, genel müdürümüze, okul yöneticilerimize, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, idari ekiplerimize, velilerimize ve değerli iş ortağımız Eczacıbaşı Spor Kulübü yönetimine ve teknik ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı; ortak emeğin, güçlü iş birliklerinin ve ülkemiz adına aynı hedefe inanan büyük bir ekibin eseridir" dedi.

"DÜNYA İKİNCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Takım kaptanı Zeynep Penelope Darnel ise elde edilen derecenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'yi ve Okyanus Koleji'ni temsil etmek bizim için çok değerliydi. Hedefimiz dünya şampiyonluğuydu ancak dünya ikinciliği de küçümsenmeyecek kadar önemli bir başarı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından bu dereceyi elde ettik. Turnuva boyunca çok önemli deneyimler kazandık. Bize destek olan ailelerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve tüm Okyanus Koleji ailesine teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."