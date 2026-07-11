Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Genç Sultanları'ndan dünya ikinciliği!

        Filenin Genç Sultanları'ndan dünya ikinciliği!

        Çin'de düzenlenen 2026 ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji öğrencilerinden oluşan Kız Voleybol Milli Takımı, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genç Sultanlar'dan dünya ikinciliği!

        32 takımın mücadele ettiği şampiyonada üstün bir performans sergileyen Filenin Genç Sultanları, grup aşamasında Gürcistan, Danimarka, Çin Makao ve Belçika'yı mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni geçen milli takım, yarı finalde ev sahibi Çin'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Final karşılaşmasında Chinese Taipei ile karşılaşan Okyanus Koleji Kız Voleybol Milli Takımı, mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Aynı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Milli Takımı ise dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Türkiye, 2026 ISF Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nı kızlarda dünya ikinciliği, erkeklerde dünya şampiyonluğu ile tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

        REKLAM

        DÜNYA İKİNCİSİ TAKIM COŞKUYLA KARŞILANDI

        Dünya ikincisi olarak yurda dönen İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji öğrencilerinden oluşan Türkiye Kız Voleybol Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda aileleri, öğretmenleri, okul yöneticileri ve sevenleri tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

        "2016'DAN BU YANA FİNALE ÇIKAN İLK TÜRK KIZ OKUL TAKIMI OLDUK"

        Okyanus Koleji Kız Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Hüseyin Doğanyüz, elde edilen başarının iki yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "Bu organizasyona iki yıldır hazırlanıyorduk. Turnuva boyunca çok güçlü rakiplere karşı mücadele ettik. Yarı finalde ev sahibi Çin'i kendi seyircisi önünde mağlup ederek finale yükseldik. 2016 yılından bu yana bu organizasyonda finale çıkan ilk Türk kız okul takımı olmak bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, Okyanus Koleji'nin sporu eğitimle birleştiren vizyonunun, öğrencilerimize sunduğu imkanların ve Eczacıbaşı Spor Kulübü ile yürüttüğümüz örnek iş birliğinin önemli bir sonucudur. Elbette hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Finalde yaptığımız bazı hatalar sonucu etkiledi ancak dünya ikinciliği de ülkemiz adına çok değerli bir başarı. İki yıl sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi yeniden finale taşıyarak bu kez altın madalyayı kazanmak için mücadele edeceğiz."

        REKLAM

        "BU BAŞARI ORTAK EMEĞİN VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNİN SONUCUDUR"

        Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz ise elde edilen başarının uzun yıllardır sürdürülen eğitim ve spor vizyonunun bir yansıması olduğunu ifade etti. İbrahim Cengiz, "Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak bizim için büyük bir gurur. Yaklaşık 15 yıldır eğitim ile sporu birlikte yürüten bir model oluşturduk. Türkiye genelinde kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif gelişimlerini destekliyoruz. Bugün elde edilen bu başarı da bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Sekizinci kez Dünya Şampiyonası'na katılıyoruz. Bugüne kadar altı dünya şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, bir dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Federasyon takvimi nedeniyle bazı öğrencilerimizin katılamamasına rağmen takımımız büyük bir özveri göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bu süreçte bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, şampiyona boyunca kafilemizin yanında olan bakanlık yetkililerimize, spora ve eğitime verdiği vizyoner destekle her zaman yanımızda olan kurucumuz Orhan Özbey'e, genel müdürümüze, okul yöneticilerimize, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, idari ekiplerimize, velilerimize ve değerli iş ortağımız Eczacıbaşı Spor Kulübü yönetimine ve teknik ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı; ortak emeğin, güçlü iş birliklerinin ve ülkemiz adına aynı hedefe inanan büyük bir ekibin eseridir" dedi.

        "DÜNYA İKİNCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

        Takım kaptanı Zeynep Penelope Darnel ise elde edilen derecenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'yi ve Okyanus Koleji'ni temsil etmek bizim için çok değerliydi. Hedefimiz dünya şampiyonluğuydu ancak dünya ikinciliği de küçümsenmeyecek kadar önemli bir başarı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından bu dereceyi elde ettik. Turnuva boyunca çok önemli deneyimler kazandık. Bize destek olan ailelerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve tüm Okyanus Koleji ailesine teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta havai fişek kavgası, iki aile birbirine girdi

        İstanbul Esenyurt'ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki göstermeleri üzerine tartışma, kadın ve erkeklerin dahil olduğu kavgaya döndü. Yaşanan o anlar kameraya ya...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!