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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya!

        Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya!

        Filwnnin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü ve son etap finallere kalma mücadelesinde Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da sahne alıyor; turnuvada şu ana kadar 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada yer alan ay-yıldızlılar, ev sahibi Çin'in ilk 8 dışında kalması durumunda ilk 7 takımın vize alacağı finallere yükselmek için turnuva tarihinde daha önce oynadığı 6 maçın 4'ünü ve geçen yılki son randevuyu 3-2 kazandığı Polonya ile yarın TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.

        A Milli Takımımız bu organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

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        KADRO

        Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

        MAÇ PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

        Yarın:

        06.00 Türkiye-Polonya

        10 Temmuz:

        07.00 ABD-Türkiye

        11 Temmuz:

        13.20 Japonya-Türkiye

        12 Temmuz:

        09.30 Tayland-Türkiye

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