Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya!

Filwnnin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü ve son etap finallere kalma mücadelesinde Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da sahne alıyor; turnuvada şu ana kadar 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada yer alan ay-yıldızlılar, ev sahibi Çin'in ilk 8 dışında kalması durumunda ilk 7 takımın vize alacağı finallere yükselmek için turnuva tarihinde daha önce oynadığı 6 maçın 4'ünü ve geçen yılki son randevuyu 3-2 kazandığı Polonya ile yarın TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız bu organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

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KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

MAÇ PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Yarın:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye