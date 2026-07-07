Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Filwnnin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü ve son etap finallere kalma mücadelesinde Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da sahne alıyor; turnuvada şu ana kadar 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada yer alan ay-yıldızlılar, ev sahibi Çin'in ilk 8 dışında kalması durumunda ilk 7 takımın vize alacağı finallere yükselmek için turnuva tarihinde daha önce oynadığı 6 maçın 4'ünü ve geçen yılki son randevuyu 3-2 kazandığı Polonya ile yarın TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımımız bu organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
KADRO
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
MAÇ PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Yarın:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye