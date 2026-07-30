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        FIVB Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

        2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde ABD, İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 16:51 Güncelleme:
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        Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

        2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) yarı final eşleşmeleri netleşti. Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan çeyrek final karşılaşmalarında yarı finale yükselen son iki takım belli oldu.

        Günün ilk maçında ABD, İtalya'yı 25-22, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

        Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Polonya, Ukrayna'yı 25-22, 22-25, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

        Organizasyonda 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak yarı final maçlarında ABD ile Japonya, Polonya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

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