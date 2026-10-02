A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta önemli bir deplasman sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Milliler, Belçika karşısında alacağı sonuçla gruptaki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin arama motorlarında en çok araştırdığı başlıklar arasında milli maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı yer alıyor. Peki Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? İşte Belçika Türkiye muhtemel 11'leri...