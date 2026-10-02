Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Milli maç hangi kanalda, nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında Belçika ile karşıya karşıya geliyor. Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Belçika Türkiye maçının tarihi, başlama saati ve canlı bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak milli maç nerede oynanacak? İşte Belçika Türkiye maçının tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve canlı izle ekranına ilişkin tüm merak edilenler...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta önemli bir deplasman sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Milliler, Belçika karşısında alacağı sonuçla gruptaki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin arama motorlarında en çok araştırdığı başlıklar arasında milli maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı yer alıyor. Peki Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? İşte Belçika Türkiye muhtemel 11'leri...
BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Belçika Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranından takip etmek isteyen futbolseverler, milli maç saatinde ATV yayınını izleyebilecek. Maçın şifresiz olarak ekranlara gelecek.
BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Belçika ile Türkiye arasındaki mücadele Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
2 Ekim 2026 Cuma:
21:45 Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 Pazartesi
21:45 İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 Perşembe
20:00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar
22:45 Fransa - Türkiye