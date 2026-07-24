Beşiktaş - Midtjylland maçında son düdük sesi geldi. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka'nın güçlü temsilcisi Midtjylland karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Taraftarlar maçı ardından Beşiktaş - Midtjylland maçının skoru ve maç özetini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, rövanş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş - Midtjylland maç sonucu, golü ve özetine ilişkin tüm detaylar...