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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 2 haftada transfer yağmuru!

        Beşiktaş'tan 2 haftada transfer yağmuru!

        Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya kampıyla devam ederken transferde de taraftarını coşturdu.

        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Temmuz ilk iki haftasında Beşiktaş, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

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        İlk olarak sol bek pozisyonuna Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı transfer eden Beşiktaş, genç yetenek İlhan Fakılı’yı da Clermont Foot’tan kadroya kattı.

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        Kale mevkiinde ise köklü değişiklikler yaşandı. Alexander Nübel, Bayern Münih’ten transfer edilerek 3 yıllık imza attı.

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        Aynı dönemde Doğan Alemdar da İstanbul Başakşehir’den kadroya katıldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu hamlelerle, Ersin Destanoğlu ile de vedalaşıldı.

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        Milli futbolcu Salih Özcan ise bonservissiz olarak Beşiktaş’a imza attı. 3+1 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Salih Beşiktaş’ın 4. transferi oldu.

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        Ve son olarak Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard transferini resmen bitirdi.

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        Arsenal’le de her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar Belçikalı yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.

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        Beşiktaş bu hamlelerin ardından Avrupa elemesi sonrası diğer takviyelere odaklanacak.

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