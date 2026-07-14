Beşiktaş'tan 2 haftada transfer yağmuru!
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya kampıyla devam ederken transferde de taraftarını coşturdu.
Temmuz ilk iki haftasında Beşiktaş, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.
İlk olarak sol bek pozisyonuna Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı transfer eden Beşiktaş, genç yetenek İlhan Fakılı’yı da Clermont Foot’tan kadroya kattı.
Kale mevkiinde ise köklü değişiklikler yaşandı. Alexander Nübel, Bayern Münih’ten transfer edilerek 3 yıllık imza attı.
Aynı dönemde Doğan Alemdar da İstanbul Başakşehir’den kadroya katıldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu hamlelerle, Ersin Destanoğlu ile de vedalaşıldı.
Milli futbolcu Salih Özcan ise bonservissiz olarak Beşiktaş’a imza attı. 3+1 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Salih Beşiktaş’ın 4. transferi oldu.
Ve son olarak Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard transferini resmen bitirdi.
Arsenal’le de her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar Belçikalı yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.
Beşiktaş bu hamlelerin ardından Avrupa elemesi sonrası diğer takviyelere odaklanacak.