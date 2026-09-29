Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına flaş tepki!
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Norveç-Portekiz maçında Bruno Fernandes, bir taraftarın "Galatasaray'a gel" çağrısına kayıtsız kalmadı.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:09 Güncelleme:
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'la adı geçen Bruno Fernandes, Norveç-Portekiz maçında bir taraftarın yaptığı çağrıya karşılık verdi.
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"BRUNO GALATASARAY'A GEL"
Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ama saha kenarında ülkesini destekleyen Portekizli yıldıza bir Galatasaray taraftarı, "Galatasaray'a gel" diye seslendi.
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GÜLEREK KARŞILIK VERDİ
32 yaşındaki futbolcu kendisine yapılan bu çağrıya ise gülerek yanıt verdi.
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İngiliz ekibiyle bu sezon 7 maça çıkan Bruno Fernandes, 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 557 dakika sahada kaldı.
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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi bitecek Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor...
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