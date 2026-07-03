Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşacak. Son 16 bileti için oynanacak kritik mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Lionel Messi'li Arjantin, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları karşısında tur arayacak. Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçının yayın saati ve canlı yayın bilgileri de kritik mücadele öncesinde futbolseverler tarafından tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arjantin-Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
Dünya Kupası'nda eleme heyecanı Son 32 Turu mücadeleleriyle devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, tarihi bir başarıya imza atan Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını Son 16 Turu'na yazdıracak. Peki, Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası maçı hangi kanalda? İşte Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı canlı izle sayfası...
ARJANTİN-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arjantin ile Yeşil Burun Adaları maçı 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00'de başlayacak.
ARJANTİN-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KAZANAN TAKIM SON 16 TURUNA YÜKSELECEK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip adını Son 16 Turu'na yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına, gerekirse seri penaltı atışlarına geçilecek.
İstersen "Arjantin-Yeşil Burun Adaları muhtemel 11'ler", "maç tahmini" veya "canlı skor" bilgilerini de hazırlayabilirim.