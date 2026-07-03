Gün Başlıyor - 3 Temmuz 2026 (CHP'de NATO Zirvesi Değerlendirmesi)

Şam'daki saldırıya Ankara'dan tepki. İran'da Ali Hamaney'e veda hazırlığı. Ay Yıldız Karargahı'nda ilk toplantı. CHP'de NATO zirvesi değerlendirmesi. NATO zirvesi için güvenlik önlemleri. TÜİK enflasyonu bugün açıklayacak. En düşük emekli aylığı ne olacak? İranlı yöneticilere suikast iddiası. Rusya'... Daha Fazla Göster Şam'daki saldırıya Ankara'dan tepki. İran'da Ali Hamaney'e veda hazırlığı. Ay Yıldız Karargahı'nda ilk toplantı. CHP'de NATO zirvesi değerlendirmesi. NATO zirvesi için güvenlik önlemleri. TÜİK enflasyonu bugün açıklayacak. En düşük emekli aylığı ne olacak? İranlı yöneticilere suikast iddiası. Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı. Marmara hafta sonu serinliyor. NATO zirvesi ilişkileri nasıl etkiler? Hamaney'e ilk veda Başkent Tahran'dan. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster