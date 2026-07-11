Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI MAÇI | Norveç - İngiltere maçı saat kaçta? Norveç - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - İngiltere maçı bugün mü?

        DÜNYA KUPASI MAÇI | Norveç - İngiltere maçı saat kaçta? Norveç - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - İngiltere maçı bugün mü?

        Dünya Kupası heyecanı bu gece kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın çeyrek finalinde iki güçlü ekip Norveç ve İngiltere, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Brezilya karşısında aldığı sürpriz galibiyetle adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, kupanın favorileri arasında gösterilen İngiltere'ye karşı sahaya çıkacak. Haaland ile Kane'in gol krallığı yarışındaki mücadelesine de sahne olacak karşılaşmada kazanan taraf, Dünya Kupası yolculuğuna yarı finalde devam ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşacak. Peki, Norveç - İngiltere maçı saat kaçta? Norveç - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - İngiltere maçı bugün mü? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 22:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya Kupası heyecanı bu gece kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın çeyrek finalinde iki güçlü ekip Norveç ve İngiltere, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Brezilya karşısında aldığı sürpriz galibiyetle adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, kupanın favorileri arasında gösterilen İngiltere'ye karşı sahaya çıkacak. Haaland ile Kane'in gol krallığı yarışındaki mücadelesine de sahne olacak karşılaşmada kazanan taraf, Dünya Kupası yolculuğuna yarı finalde devam ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşacak. Peki, Norveç - İngiltere maçı saat kaçta? Norveç - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - İngiltere maçı bugün mü? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        NORVEÇ - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden Norveç - İngiltere karşılaşması, 12 Temmuz Pazar günü saat 00.00’da (bu gece) oynanacak. Futbolseverlerin büyük merakla beklediği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        3
        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de meydana gelen "hortum" ilginç görüntü oluşturdu

         Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte fabrikaların bulunduğu alanda hortum oluştu. Cep telefonu kameralarına yansıyan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini kaybetti. (ANKA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler