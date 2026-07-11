DÜNYA KUPASI MAÇI | Norveç - İngiltere maçı saat kaçta? Norveç - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - İngiltere maçı bugün mü?

Dünya Kupası heyecanı bu gece kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın çeyrek finalinde iki güçlü ekip Norveç ve İngiltere, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Brezilya karşısında aldığı sürpriz galibiyetle adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, kupanın favorileri arasında gösterilen İngiltere'ye karşı sahaya çıkacak. Haaland ile Kane'in gol krallığı yarışındaki mücadelesine de sahne olacak karşılaşmada kazanan taraf, Dünya Kupası yolculuğuna yarı finalde devam ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşacak. Peki, Norveç - İngiltere maçı saat kaçta? Norveç - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - İngiltere maçı bugün mü? Ayrıntılar haberimizde.