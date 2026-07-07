Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Son 16 turu heyecanı sürüyor! Bugün maç var mı, kimin maçı var?
Bugün maç var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin hangi takımın maçı var? Dünya Kupası son 16 turu heyecanı devam ederken sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle, "İsviçre Kolombiya ve Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, İsviçre Kolombiya ve Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 7 - 8 Temmuz Salı Çarşamba maç programı...
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:32 Güncelleme:
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Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşılırken sporseverler merak içersinde "İsviçre Kolombiya ve Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Dünya Kupası Son 16 maçlarının programını haberimizde derledik. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 7 - 8 Temmuz Salı Çarşamba maç programı...
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İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası son 16 turu ABD Belçika maçı 7 Temmuz Salı bugün saat 23.00'te başlayacak.
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ARJANTİN MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası son 16 turu ABD Belçika maçı 7 Temmuz Salı bugün saat 19.00'da başlayacak.