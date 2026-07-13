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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? 13 Temmuz bugün kimin maçı var?

        Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? 13 Temmuz bugün kimin maçı var?

        FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlanırken gözler artık yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Turnuvada son dört takımın belli olmasının ardından futbolseverler, 13 Temmuz Pazartesi günü maç olup olmadığını, yarı final mücadelelerinin hangi tarihte oynanacağını ve TRT yayın takvimini araştırmaya başladı. İşte 13 Temmuz 2026 Dünya Kupası programı ve maç takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarı final öncesi kısa bir araya girerken, futbol tutkunları 13 Temmuz maç programını sorguluyor. Çeyrek final mücadelelerinin sona ermesiyle birlikte yarı finale yükselen ekipler netleşirken, "Bugün maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi Dünya Kupası ekran takvimi ve yarı final öncesi son durum...

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        13 TEMMUZ PAZARTESİ BUGÜN MAÇ VAR MI?

        13 Temmuz Pazartesi günü kupada kısa bir nefes arası verilecek ve o gün maç oynanmayacak. Futbol heyecanı, Salı akşamı başlayacak olan dev yarı final eşleşmeleriyle kaldığı yerden devam edecek.

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        TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026 (TÜRKSAT 4A)

        TRT'nin uluslararası yayın hakları ve sinyal sınırlandırmaları gereği Dünya Kupası maçları esnasında "sinyal yok" veya "şifreli kanal" hatasıyla karşılaşmak istemiyorsanız, uydu alıcınıza aşağıdaki güncel sinyal parametrelerini girmeniz şarttır:

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        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V - Dikey

        Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

        FEC: 3/4

        Not: Daha önce bu frekans tanımını televizyonuna eklemiş olan kullanıcıların yeni bir işlem yapmasına gerek yoktur. Yayını alamayanların manuel arama yapması gerekmektedir.

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