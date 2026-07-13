Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarı final öncesi kısa bir araya girerken, futbol tutkunları 13 Temmuz maç programını sorguluyor. Çeyrek final mücadelelerinin sona ermesiyle birlikte yarı finale yükselen ekipler netleşirken, "Bugün maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi Dünya Kupası ekran takvimi ve yarı final öncesi son durum...