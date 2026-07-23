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        Haberler Spor Futbol Transfer Dünyanın en değerli futbolcuların sıralaması değişti!

        Dünyanın en değerli futbolcuların sıralaması değişti!

        2026 Dünya Kupası'nın ardından yıldız futbolcuların değerlerinde güncellemeye gidildi ve sıralama değişti. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları ve piyasa değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası’nın ardından yapılan piyasa değeri güncellemesi, en değerli isimlerinin sıralamasını yeniden şekillendirdi.

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        Dünya genelindeki en değerli futbolcuların sıralamasında da önemli değişiklikler gerçekleşti.

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        İşte en değerli oyuncular listesi...

        4

        10- VINICIUS JUNIOR - Real Madrid

        140 milyon Euro

        5

        9- VITINHA - PSG

        140 milyon Euro

        6

        8- KHVICHA KVARATSKHELIA - PSG

        140 milyon Euro

        7

        7- JOAO NEVES - PSG

        140 milyon Euro

        8

        6- PEDRI - Barcelona

        150 milyon Euro

        9

        5- JUDE BELLINGHAM - Real Madrid

        160 milyon Euro (+30 milyon Euro)

        10

        4- MICHAEL OLISE - Bayern Münih

        170 milyon Euro (+20 milyon Euro)

        11

        3- KYLIAN MBAPPE - Real Madrid

        200 milyon Euro (+20 milyon Euro)

        12

        2- ERLING HAALAND - Manchester City

        220 milyon Euro (+20 milyon Euro)

        13

        1- LAMINE YAMAL - Barcelona

        220 milyon Euro (+20 milyon Euro)

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