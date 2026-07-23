Dünyanın en değerli futbolcuların sıralaması değişti!
2026 Dünya Kupası'nın ardından yıldız futbolcuların değerlerinde güncellemeye gidildi ve sıralama değişti. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları ve piyasa değerleri...
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
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2026 Dünya Kupası’nın ardından yapılan piyasa değeri güncellemesi, en değerli isimlerinin sıralamasını yeniden şekillendirdi.
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Dünya genelindeki en değerli futbolcuların sıralamasında da önemli değişiklikler gerçekleşti.
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İşte en değerli oyuncular listesi...
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10- VINICIUS JUNIOR - Real Madrid
140 milyon Euro
5
9- VITINHA - PSG
140 milyon Euro
6
8- KHVICHA KVARATSKHELIA - PSG
140 milyon Euro
7
7- JOAO NEVES - PSG
140 milyon Euro
8
6- PEDRI - Barcelona
150 milyon Euro
9
5- JUDE BELLINGHAM - Real Madrid
160 milyon Euro (+30 milyon Euro)
10
4- MICHAEL OLISE - Bayern Münih
170 milyon Euro (+20 milyon Euro)
11
3- KYLIAN MBAPPE - Real Madrid
200 milyon Euro (+20 milyon Euro)
12
2- ERLING HAALAND - Manchester City
220 milyon Euro (+20 milyon Euro)