Ertuğrul Doğan: Galatasaray bize yanlış yaptı

"BEKLEDİĞİMİZ BİR DURUM DEĞİLDİ"

"Şaşırdık tabii ki, beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti tabii ki. Hocamıza görüşemedik o ara. Zeyyat Bey görüştü daha sonra. Biz onlardan daha önce geldik İstanbul'a. Şunu düşündüm gelince, onların uçağı havadayken, istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Kabul etmedim. Daha sonra kendisi ile bir görüşmem oldu. Ona da belirttim, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun kabul etti. Konuştuk ve yeni bir yol dedik. Amed maçından sonra yine buna benzer hocanın istifa ettiği haberi geldi."