Ertuğrul Doğan: Galatasaray bize yanlış yaptı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılar'la gerginlik olup olmadığına dair sorulan soruya, ""Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında yeni teknik direktör Thomas Reis ve Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
THOMAS REIS
Thomas Reis'in göreve başlamaya çok istekli olduğunu belirten Doğan, Alman teknik adamın Trabzon'a geliş sürecini şöyle anlattı:
"Hoca çok istekli geldi, bence şanslı. O kadar acil gelmek isteyince biz de uçak gönderdik ve aldık."
"İLK GÜNDE BASKIYI GÖRECEK"
Galatasaray karşılaşmasının Thomas Reis için önemli bir başlangıç olacağını kaydeden Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar derbi maçları. Bu işi profesyonel olarak yapıyor olsam hocanın şanslı olduğunu düşünürdüm. Böyle bir maça çıkacak, tribünler tamamen dolu olacak. İlk gününde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu ve işleyişi yerinde görecek."
"TARAFTARIMA VE HOCAMA GÜVENİYORUM"
Galatasaray karşılaşması için galibiyete inandığını vurgulayan Doğan, "Galatasaray'ı yeneriz. Taraftarıma ve takımıma güveniyorum." dedi.
"GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI!"
"Galatasaray ile gerginlik var mı?" sorusunu yanıtlayan (Renato Nhaga transferi) Ertuğrul Doğan "Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır." ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK
Ayrıca Ertuğrul Doğan "Dursun Özbek gelecek mi bilmiyorum. Konuşmadık." açıklamasını yaptı.
"FATİH TEKKE BAŞARILI BİR YIL GEÇİRDİ"
"İşin doğrusu bu konu, bizim de aklıma gelen bir konu olmadı sayın Fatih Tekke'nin istifası. Biz 4-5 yıllık bir planlama demiştik. Geçen yıl da bence başarılı bir sezon geçmişti. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur, o ayrı bir konu ama bir önceki yıl sayın Fatih Tekke başarılı bir yıl geçirdi. Kupa kazandı. Genç oyunculara katkı sağladı. Hem maddi hem manevi kulübün kazançlı olduğu bir dönem yaşadık. Değerli taraftarlarımıza bir kupa hediye ettik. Kendisine her zaman teşekkür ettim."
"FATİH HOCANIN İSTİFASINI TELEFONDAN GELEN BİLDİRİMLE ÖĞRENDİK"
"Daha sonra yeni transfer dönemi, yeni hedefi. Trabzonspor'un hedefi tabii ki her zaman zirvede olmak. Bu koltukta olan herkesin amacının aynı olması gerekiyor. Sizin bildiğinizden biz de başka bir şey bilmiyorduk. Bizim de Fatih Tekke'nin istifasından haberimiz yoktu. Telefondan gelen bildirimle öğrendik. Bir aplikasyonla öğrendik Fatih Tekke'nin istifasını."
"BEKLEDİĞİMİZ BİR DURUM DEĞİLDİ"
"Şaşırdık tabii ki, beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti tabii ki. Hocamıza görüşemedik o ara. Zeyyat Bey görüştü daha sonra. Biz onlardan daha önce geldik İstanbul'a. Şunu düşündüm gelince, onların uçağı havadayken, istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Kabul etmedim. Daha sonra kendisi ile bir görüşmem oldu. Ona da belirttim, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun kabul etti. Konuştuk ve yeni bir yol dedik. Amed maçından sonra yine buna benzer hocanın istifa ettiği haberi geldi."
"FATİH TEKKE'YE KIRGINIM"
"Uzun yıllar devam etmek istiyorduk. Elimizden geldiği kadar destek verdik. Her yerde onore ettim kendisini hak ettiği için. Sağ olsun ama Trabzonspor başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Kendisine bu konuda kırgınlığım var ve kendisine de bildirdim. Bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok."
"O SÜREÇTEN SONRA HİÇ KONUŞMADIK"
"O süreçten sonra konuşmadık hiç. Bir defa aradım. Dönüş olmayınca öyle kaldı. Keşke bunlar yaşanmasıydı. Çok iyi bir Trabzonsporlu, önemli hizmetler verdi. Teşekkür ederim hizmetleri için. İstifa süreci tek taraflı bir karar. Çok bir şey söylemek doğru değil."