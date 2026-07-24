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        Haberler Spor Futbol Galatasaray - Monza maçı izle bilgisi: Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray - Monza maçı izle bilgisi: Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Monza ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık sınavında taraftarının karşısına çıkacak. Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Teknik heyet, yeni transferlerin ve takımın son durumunu bu maçta değerlendirme fırsatı bulacak. Galatasaray - Monza hazırlık maçının tarihi ve başlama saati de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Monza hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Monza maçı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        1

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampında bir önemli maça daha çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A temsilcisi Monza ile hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Teknik direktörün ideal kadroyu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyan mücadele, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray, sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederek moral depolamıştı. Peki, Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Monza maçı canlı S Sport Plus izle bilgisi...

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        GALATASARAY - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

        Karşılaşma, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak. Mücadele, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek.

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        GALATASARAY - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı olarak S Sport Plus platformu duyuruldu. Mücadele, platform üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

        Maçı ayrıca kulübün resmi dijital platformları ve sosyal medya hesaplarından yapılacak anlık paylaşımlarla da takip etmek mümkün olacak.

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        GALATASARAY - MONZA MAÇI CANLI İZLE

        Hazırlık maçı sebebiyle, "Galatasaray ile Monza canlı izle" aramaları sıklaştı. Galatasaray Monza maçını S Sport'a üye olarak canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

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        GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

        Galatasaray, Monza karşılaşmasının ardından hazırlık maçlarına devam edecek.

        Sarı-kırmızılı ekip;

        27 Temmuz Pazartesi: Venezia

        2 Ağustos Pazar: Rennes (RAMS Park)

        8 Ağustos Cumartesi: Villarreal (RAMS Park)

        ile karşı karşıya gelecek.

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        ÜMRANİYESPOR MAÇINDA FARKLI GALİBİYET

        Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederek yeni sezona moralli bir başlangıç yaptı.

        Monza karşılaşması ise hem yeni transferlerin performansı hem de teknik ekibin kadro planlaması açısından önemli bir test olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın ortaya koyacağı performansı büyük bir heyecanla bekliyor.

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