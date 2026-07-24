ÜMRANİYESPOR MAÇINDA FARKLI GALİBİYET

Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederek yeni sezona moralli bir başlangıç yaptı.

Monza karşılaşması ise hem yeni transferlerin performansı hem de teknik ekibin kadro planlaması açısından önemli bir test olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın ortaya koyacağı performansı büyük bir heyecanla bekliyor.