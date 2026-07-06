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        Haberler Spor Futbol DÜNYA KUPASI SON 16 TURLARI || Maç Programı 6 - 7 Temmuz: Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?

        DÜNYA KUPASI SON 16 TURLARI || Maç Programı 6 - 7 Temmuz: Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?

        Maç programı 6 - 7 Temmuz Pazartesi Salı günleri oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçlarını takip edecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle, "Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 6 - 7 Temmuz Pazartesi ve Salı maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        1

        Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşılırken sporseverler merak içersinde "Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Dünya Kupası Son 16 maçlarının programını haberimizde derledik. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 6 - 7 Temmuz Pazartesi Salı maç programı...

        2

        PORTEKİZ İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Dünya Kupası son 16 turu Poretkiz İspanya maçı 6 Temmuz Pazartesi bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

        3

        ABD BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Dünya Kupası son 16 turu ABD Belçika maçı 7 Temmuz Salı yarın saat 03.00'te başlayacak.

        4

        ARJANTİN MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Dünya Kupası son 16 turu ABD Belçika maçı 7 Temmuz Salı yarın saat 19.00'da başlayacak.

        5

        Karşılaşmaların tümü TRT1'den yayınlanacak.

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