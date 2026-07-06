DÜNYA KUPASI SON 16 TURLARI || Maç Programı 6 - 7 Temmuz: Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşılırken sporseverler merak içersinde "Portekiz İspanya - ABD Belçika - Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Dünya Kupası Son 16 maçlarının programını haberimizde derledik. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 6 - 7 Temmuz Pazartesi Salı maç programı...