Spor yazarları Beşiktaş'ın Midtjylland galibiyetini yorumladı: Beşiktaş ilk adımı doğru attı!

"İYİ AMA DAHA FAZLASI OLMALIYDI"

Güntekin Onay: "Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle zayıf bir ekip değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi. Ancak başka bir bakış açısıyla da erkenden 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alınabilirdi. Kaçan net fırsatlar var. Evet, ancak Beşiktaş topun ve oyunun mutlak hakimi olsa da rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarda bulunmalıydı. Şunun altını çizmek gerekiyor; Murillo, hücumda aktif idi, Cerny ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ancak genel anlamda kanat etkinliği yeterli değildi. Bir diğer eksiklik de 10 kişi oynayan bir rakibe karşı rakip ceza alanı içinde yeterli sayısal çoğunluğun sağlanamasıydı. Oh çalışkan bir santrfor. Yardımlaşması da yeterli ancak rakip kale önünde pozisyon bilgisi ve hissiyatı üst seviyede bitirici bir santrfor tipi değil. Hele de fizik gücü yüksek stoperler karşısında zorlanıyor. Dün yenilerden Salih’i sanıyorum herkes beğendi, kaleci Nübel güven veren biri çizgideydi. İlhan faydalı olacağının sinyallerini verdi, Outtara ise aldığı sürede hücuma verdiği destek ile olumluydu. Olaitan gerçekten de potansiyelli bir orta saha ve de çok yönlü ancak oyun içinde daha fazla devamlılığa ihtiyacı var ve bazen yanlış kararlar veriyor. Eskilerden Semih, Rashica ve Kartal’da bir aşama kaydetme görmedik. Takımda topu ayağına aldığı zaman heyecan yaratan 1’nci oyuncu ise yine kaptan Orkun idi. Mükemmel bir gol attı. Vincenzo İtaliano ve ekibi için bu sınav hem takımını hem de oyuncu grubunu tanımak açısından önemli idi. Rövanş kolay olmayacak. Beşiktaş, hâlâ rakip son 30 metreye geldiği zaman derin savunma yaparken de, geçiş savunmasında da bocalıyor. Gönül isterdi ki 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakip karşısında tur kapısını aralayacak bir skor olsaydı. Ancak sezonun ilk maçları her zaman herkes için zordur. Beşiktaş, deplasmandaki rövanşı ilk maç 0-0 gibi oynamalı." [Hürriyet]