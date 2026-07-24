Spor yazarları Beşiktaş'ın Midtjylland galibiyetini yorumladı: Beşiktaş ilk adımı doğru attı!
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek avantajı yakaladı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, siyah-beyazlı takımın galibiyetini yorumladı.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Midtjylland karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
"KARTAL OLUMLU SİNYALLER VERDİ"
Cem Dizdar: Eksik rakibe karşı tempoyu yükseltemediler. Pas hızı ve kalitesinde belirgin kayıplar vardı ancak gidişata dair izlenimler kanaatimce olumluydu. İstatistiki olarak ürettikleri ‘Gol beklentisi’ne (2.90) ulaşamadılar ama maçı da en azından gol yemeden tamamladılar. Rövanş zor geçecek, bu muhakkak. lakin Vincenzo Italiano, turnuva statüsünün önemi olmadığını belirterek ‘Avrupa’da yola devam etmenin’ öneminden söz ettiğinde anlatmaya çalıştığı sonuçtan çok gelişmeydi. Kuraldır, gelişmeyen ilerleyemez. (Fanatik)
"MÜKEMMEL OYNADI AMA ÜRETEMEDİ"
Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın mükemmel oynadığı ilk devre ama fazla üretemediği bir ikinci devre izledik. Pozitif şeyler var ancak negatiflerde. Mesela negatifin en büyüğü bitime 10 dakika kala Midtjylland'a verilen bariz gol pozisyonu. İşte kalecinin önemli burada ortaya çıkıyor. Midtjylland, o golü atsa Danimarka'ya çok avantajlı dönerdi ama Nübel, "Ben artıkBeşiktaş'ın kalecisiyim" dercesinekurtardı. Gelelim İtaliano'ya… Dün bir, bugün iki ama Beşiktaş onu getirmekle çok doğru bir karar vermiş fakat siyah-beyazlıların atanı yok. İlk devre 3-4 olacak maç bir türlü olamadı. Diğer iddialı bir saptamam ise Orkun Kökçü. İddia ediyorum,bu sezon Türkiye'nin en iyi ortasaha oyuncusu olarak yerini alacak. Bu takıma daha Trossard girecek, şayet alınırsa Salah gelecek, belki de iyi bir golcü transfer edilecek. Beşiktaş'ın geçen yıldan çok daha iyi bir kadrosu ve de çok daha aç, ciddi bir hocası olduğu gerçek. İlk maçlar her ne kadar ölçü olmaz derlerse de dün geceki skor, Danimarka'daki rövanş için tehlikeli bir skor. Rakip 10 kişi kalmışken üstelik golü de bulmuşken skoru daha yukarılara çıkartamamalarının Danimarka'da bedeli olabilir. Midtjylland, tipik bir Kuzey Avrupa takımı, Danimarka'nın iyi takımlardan biri. Çok kompakt oynadılar, ilk devre çok pozisyon verdiler ama son dakikalardaki golü atsalar belki de maçı kurtarabileceklerdi. Gelelim İspanyol hakem Ricardo de Burgos'a. Adeta ders verdi. Midtjylland oyuncuya çıkardığıkırmızı kart mutlak doğru, direkt kavala basıyor. Ne VAR'a ihtiyaç duydu, ne de tereddütte kaldı." [Sabah]
"İYİ AMA DAHA FAZLASI OLMALIYDI"
Güntekin Onay: "Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle zayıf bir ekip değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi. Ancak başka bir bakış açısıyla da erkenden 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alınabilirdi. Kaçan net fırsatlar var. Evet, ancak Beşiktaş topun ve oyunun mutlak hakimi olsa da rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarda bulunmalıydı. Şunun altını çizmek gerekiyor; Murillo, hücumda aktif idi, Cerny ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ancak genel anlamda kanat etkinliği yeterli değildi. Bir diğer eksiklik de 10 kişi oynayan bir rakibe karşı rakip ceza alanı içinde yeterli sayısal çoğunluğun sağlanamasıydı. Oh çalışkan bir santrfor. Yardımlaşması da yeterli ancak rakip kale önünde pozisyon bilgisi ve hissiyatı üst seviyede bitirici bir santrfor tipi değil. Hele de fizik gücü yüksek stoperler karşısında zorlanıyor. Dün yenilerden Salih’i sanıyorum herkes beğendi, kaleci Nübel güven veren biri çizgideydi. İlhan faydalı olacağının sinyallerini verdi, Outtara ise aldığı sürede hücuma verdiği destek ile olumluydu. Olaitan gerçekten de potansiyelli bir orta saha ve de çok yönlü ancak oyun içinde daha fazla devamlılığa ihtiyacı var ve bazen yanlış kararlar veriyor. Eskilerden Semih, Rashica ve Kartal’da bir aşama kaydetme görmedik. Takımda topu ayağına aldığı zaman heyecan yaratan 1’nci oyuncu ise yine kaptan Orkun idi. Mükemmel bir gol attı. Vincenzo İtaliano ve ekibi için bu sınav hem takımını hem de oyuncu grubunu tanımak açısından önemli idi. Rövanş kolay olmayacak. Beşiktaş, hâlâ rakip son 30 metreye geldiği zaman derin savunma yaparken de, geçiş savunmasında da bocalıyor. Gönül isterdi ki 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakip karşısında tur kapısını aralayacak bir skor olsaydı. Ancak sezonun ilk maçları her zaman herkes için zordur. Beşiktaş, deplasmandaki rövanşı ilk maç 0-0 gibi oynamalı." [Hürriyet]
"BU TAKIMA DAHA SALAH VE TROSSARD EKLENECEK"
Turgay Demir: "Bayılıyorum aklın yolunu takip eden teknik adamlara. Italiano tam da böyle biri. Elindeki oyuncuları, oyun karakterlerine uygun bir sistemde ve gerçek mevkilerinde oynatıyor. Sergen döneminde aksayan Cerny ile Djialó dün gece çok iyiydi. Salih Özcan ise adeta, "siz yorulmayın, hepinizin yerine ben koşarım" dercesine oynadı. Sanki 40 yıllık Beşiktaşlıydı. İlhan Fakılı da ondan aşağı kalmadı. Midtjylland kesinlikle iyi bir takım. Özellikle deplasmanlarda 4-4-1 dizilişiyle geçiş oyununu çok iyi oynayan ekiplerden biri. Maçın 15 dakikasında, Friday Etim kırmızı kart görene kadar, Beşiktaş'la başa baş mücadele ettiler. Rakip 10 kişi kalınca Beşiktaş sazı eline aldı. Orkun'un usta işi golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, son düdüğe kadar oyunun kontrolünü bırakmadı. "Kapanan bir rakibe karşı nasıl oynanır?" dersini adeta uygulamalı olarak verdi Italiano... Bu dersi en çok alması gerekenler ise Sergen Yalçın ile Montella'ydı! Beşiktaş, rakibin katı savunmasına karşı ezbere ortalar yapmadı. Ceza sahası içinde doğru anları ve doğru boşlukları yakalamaya çalıştılar. Yeri geldi uzak direğe orta yaptılar, yeri geldi son çizgiye indiler, yeri geldi ceza sahasına koşu yapan arkadaşlarına milimetrik paslar attılar. İşte modern hücum futbolu budur. Bu takıma daha Salah ve Trossard gibi iki yıldız eklenecek. Ondan sonra görün siz Beşiktaş'ı... Maçın son dakikasında rakibe verilen net pozisyonda ise Alman Panzeri Nübel'i "yakından görme" fırsatı bulduk. Nübel, mutlak bir golü olağanüstü bir refleksle kurtararak neden bu kadar önemli bir kaleci olduğunu gösterdi." [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ İLK ADIMI DOĞRU ATTI"
Fatih Doğan: "Futbolda iyi başlangıçlar önemlidir. Beşiktaş ilk adımı doğru attı, ilk düğmeyi doğru ilikledi. Muhteşem bir taraftar ve kaptan Orkun'un liderliğinde önemli bir galibiyet başlangıcı yaptı… Siyah-beyazlılar, rakibin kırmızı kart görmesiyle yaklaşık bir saat boyunca sayısal üstünlükle oynadı. Böyle bir senaryoda beklenti, oyunun tamamen kontrol altına alınması ve farkın açılmasıydı. Beşiktaş topa sahip oldu, oyunun temposunu belirledi ancak özellikle son bölgede üretkenlik konusunda istediği seviyeye ulaşamadı. Italiano'nun oyun anlayışının ilk izleri sahaya yansıdı. Takım topu kaybettiğinde ön alanda baskı yaptı, savunma hattı birbirine yakın kaldı ve rakibe net geçiş fırsatları vermedi. Özellikle savunma disiplini ve takım boyunun kısa kalması, sezonun geri kalanı adına umut veren detaylardı. Yeni transferler de ilk resmi sınavlarında olumlu sinyaller verdi. Gol, takımın dinamosuOrkun'dan gelse de oyunu yönlendiren,sorumluluk alan görüntüsüylelider karakterini ortaya koydu. Salih orta sahada savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurdu. Nübel fazla zorlanmasa da topu oyuna sokuşu ve sakinliğiyle güven aşıladı. İkinci gol gelmedi ama Beşiktaş istediğinialdı ve tur için avantaj yakaladı. Ancak 10 kişi kalan bir rakibe karşı ikinci golü bulamaması, üzerinde çalışılması gereken en önemli konu olarak öne çıktı. Sezonun ilk resmi maçında ortaya konan mücadele ve oyun disiplini olumlu olsa da, bu kadronun gerçek potansiyeline ulaşması için zamana ihtiyacı var. İlk 90 dakika, umut verendeğerli bir başlangıç oldu." [Sabah]
"OYNANAN FUTBOL OLUMLU SİNYAL VERİYOR"
Sinan Vardar: "Beşiktaş, Midtjylland karşısında yeni sezona başladı.Hem maddi açıdan Avrupa'dan gelecek gelir kulübe önemli bir katkı sağlayacak hem de transfer döneminde hedeflenen oyuncuları Avrupa Ligi faktörüyle ikna etmek çok daha kolay olacaktır. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında çok net fırsatlar yakaladı. Hücumda üretken bir görüntü sergilerken savunmada da zaman zaman boşluklar verdi. Midtjylland bu açıkları değerlendirebilecek pozisyonlar bulsa da sonuca gidemedi. Ardından rakip takımın gördüğü kırmızı kartla birlikte maçın dengesi tamamen değişti. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından Midtjylland savunma bloğunu iyice geriye çekti. Kaptan da fazla bekletmeden sahneye çıktı ve klas bir vuruşla takımını öne geçirdi. Golden sonra oyun adeta tek kaleye döndü. Beşiktaş çok net iki fırsatı daha değerlendiremedi. Böyle maçlarda işi erken bitirmek gerekir. Midtjylland bu kadar geriye yaslanmışken ilk yarıda farkı artırıp karşılaşmayı büyük ölçüde koparmak gerekiyordu. Sol bekten gelen ortada sağ bekin kafa golünü bulması da hücum organizasyonlarının ne kadar doğru çalışıldığını gösterdi. Salih Özcan'ın performansını da beğendim. İkinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, ilk 60 dakika itibarıyla ikinci golü bulamadı. Oyun tamamen siyahbeyazlıların kontrolündeydi. Yaklaşık yüzde 80 topa sahip olma oranına ulaşıldı ve maç tek kale oynandı. Ancak bu üstünlük uzun süre skora yansımadı. Nübel'in kritik kurtarışı beraberlik golünü önledi. Karşılaşmanın başından itibaren güven veren bir performans ortaya koydu. Taraftar ise ilk düdükten son ana kadar takımını desteklemeyi sürdürdü.Savunma hattına yapılacak takviye konusunda ise farklı düşünüyorum. Emirhan'ın o bölgeyi rahatlıkla toparlayabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Geçen sezon 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Agbadou'nun bugün ilk 11'de kendine yer bulamaması, kulübün transfer politikası hakkında önemli fikirler veriyor. İlhan Fakılı'nın da kumaşı iyi. Potansiyeli yüksek ve doğru gelişimle önemli katkı verebilir. Vincenzo Italiano ise uzun zamandır Beşiktaş kulübesinde özlenen bir teknik adam profili çizdi. Maçı yaşayan, oyunu doğru okuyan, değişiklikleri zamanında yapan ve takımına hakim bir görüntü verdi. Bu enerji saha kenarına da yansıdı. Son olarak futbol aklı konusunda Önder Özen'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Şu ana kadar transfer planlaması ve kurulan düzen olumlu sinyaller veriyor. Bundan sonraki süreçte de futbol yapılanmasının Önder Özen ile Vincenzo Italiano uyumunda ilerlemesi, Beşiktaş adına en doğru yol olacaktır." [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DURUMDA"
Bilal Meşe: "Kuzey Avrupa ülke takımlarını artık hepimiz iyi tanıyoruz... Hangisine bakarsanız bakın, hepsi aynı oyun kimliğini taşıyor. Özellikle fizik güçleri inanılmaz, artı oyun disiplinleri.. Küçüğü büyüğü hiç fark etmiyor, ikiz gibiler! Danimarka takımlarından Midtjylland yukarıdaki tanıma tıpa-tıp uyuyor. Fizik gücü inanılmaz, önde baskı yapan, geçiş oyununu iyi uygulayan bir ekip. Beşiktaş’mı?... Kadro kalitesi olarak rakibinden üstün olduğu açık. Taraftar desteği de elbette Kartal’ın en büyük avantajı. Sabırlı olmak şart, Kartal orta sahayı iyi parsellerse rövanş için büyük avantaj sağlayacaktır, inşallah yanılmam! İlk yarıda Beşiktaş’ın oyun anlayışı bence üst seviyede idi. Özellikle Kartal’ın önde baskısı beraberinde pozisyonları da birlikte getirdi. Ne var ki, o pozisyonları gollerle taçlandıramadılar. Cerny, Murillo ve Olaitan (2) net pozisyonları cömertçe harcarken, bir topta direkten döndü. Kuşkusuz Kartal’ın üçüncü bölgede uyguladığı baskı, rakibin savunmasından çıkmasını önleyen en büyük faktör idi. Etim, 15’de Djalo’ya sert girince kızardı, takımını da on kişi bıraktı. Bu faktör zaten sahanın her yerine etkili olan Kartal’ın ekmeğine de yağ sürdü. 26’de Cerny, sağdan uzun bir pasla Orkun’u gördü, kaptan sağ ayağının içiyle topu uzak köşeye göndererek, gol perdesini araladı. Bu yarının bitimine bir dakika kala Dju topla cezaalanına girdi, Murillo müthiş bir dokunuşla yüzde yüzlük gole set çekti. İyiler mi?... Tabi ki bir numarada Orkun Kökçü, orta sahada oyunu yönlendirdi, pas kalitesi ve temposuyla Kartal’ın lideriydi. İki Salih Özcan, savunma ile hücum arasındaki dengeyi iyi kurdu. İtalyan hoca, on kişi kalan rakip karşısında rövanş için avantaj sağlayacak skoru yakalama adına elin altında kim var, kim yok sahaya sürdü. Ne var ki, rakip etten duvarı ikinci kez açacak çilingiri bulamadı! Bu oyunda rakip isterse eksik kalsın, ancak savunma güvenliğini asla gözardı etmeyeceksiniz. Öyle ki bitime az bir süre kala Billing, savunmadan sıyrıldı, Nübel yakın mesafeden gelen vuruşu müthiş bir refleksle çıkararak, Kartal’ı oyunda tuttu. Bu doksan dakikayı baz alırsak, Beşiktaş rövanşta da tur için bence avantajlı konumda. Demem o ki, aynı taktik, aynı tempoyla oynar ve fırsatları gole çevirirse, tur atlar! Bu skora güvenirse, hayal kırıklığı kaçınılmaz olur!" [Milliyet]