Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki özel karşılaşma için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bordo-mavililer, milli ara kapsamında oynanacak hazırlık maçında İrlanda temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak. Trabzonspor - Drogheda maçını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Trabzonspor - Drogheda maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Drogheda maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izle bilgileri...