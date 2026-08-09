Galatasaray, Çorum FK'ya hazırlanıyor!
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 16:56 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezonun açılış müsabakasının hazırlıklarına 11 Ağustos Salı günü devam edecek.
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