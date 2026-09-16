Galatasaray'dan Zade Vital ile sponsorluk anlaşması!

Galatasaray Kulübü, gıda markası Zade Vital ile erkek basketbol takımı forma ve şort yanı sponsorluğu anlaşması yaptı.

RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş katıldı.

İmzalanan anlaşmaya göre Zade Vital, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-27 sezonu boyunca forma ve şort yanı sponsoru oldu.

Törende konuşan Mecit Mert Çetinkaya, kendi alanlarında öncü olan markalarla sponsorluk anlaşmaları yapmaya devam ettiklerini belirterek "Zade Vital de bizim basketbol şubemiz gibi bir atılım içerisinde. Umarım bu sponsorluklar devam eder. Sponsorlarımızla beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin sponsorluk bulmak için çalıştığını dile getiren Çetinkaya, "Yapılan sponsorluk anlaşmalarında yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızın da emeği büyük. Basketbol takımımızın hedefi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 'Dörtlü Final'e kalmak ve hatta kupayı kazanmak. Buna yönelik oyuncuları getirirken büyük çaba gösterdik. Bu oyuncuları getirebilmemiz için bütçemizi artırmamız gerekiyor. Sponsorlarımızın desteğiyle bunu yapıyoruz. Başkanımız da bize destek veriyor. Bu seneki hedeflerimiz arasında 2 kupa almak var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Kupası olabilir. Basketbol Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmak istiyoruz. Mücadeleci ve savaşan bir takım olacağız." şeklinde konuştu.

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Mecit Mert Çetinkaya, kısa oyuncu transferi için beklemede olduklarını aktararak "Pazar çok daraldı. Kısa oyuncu için kalifiye birisini bulmak zor. Biraz daha bekleyeceğiz. Aleksej Nikolic sakatlıktan dolayı oynayamadı. Dirseğinde bir sakatlık var. Koçumuz onun da performansını görmek istiyor. Nikolic de oynadıktan sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz. Takımımız, iki hazırlık maçı oynayacak. Sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NBA Avrupa projesinde sürecin devam ettiği bilgisini veren Çetinkaya, "Bir belirsizlik var ama kesinlikle bu proje önümüzdeki sene başlayacak. Yüzde 80 ihtimalle bu proje olacak. Galatasaray, NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından biri. Anlaşma olacak gibi gözüküyor. Süreci diğer yönetici arkadaşlarımız takip ediyor. Eylül veya ekim ayı içerisinde artık bu iş sonuçlanmış olur." dedi.

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HAKAN KELEŞ: BU İŞBİRLİĞİ SADECE BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI DEĞİL

Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş, çok anlamlı bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayarak "Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Her iki taraf da toplumun daha sağlıklı olması için bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşmanın Türk sporuna ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na değer katmasını diliyorum." diye konuştu.

Tarafların içine sinen bir anlaşma olduğunu kaydeden Keleş, "Bu sadece bir sponsorluk değil. Toplam bir paket olacak bu. Galatasaray ile başka işbirliklerimiz de var. Sadece basketbol değil, genel olarak Galatasaray'ı kapsayan bir anlaşmamız var." değerlendirmesinde bulundu.