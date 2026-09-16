Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'dan Zade Vital ile sponsorluk anlaşması!

        Galatasaray'dan Zade Vital ile sponsorluk anlaşması!

        Galatasaray Kulübü ile Zade Vital arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

        Galatasaray Kulübü, gıda markası Zade Vital ile erkek basketbol takımı forma ve şort yanı sponsorluğu anlaşması yaptı.

        RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş katıldı.

        İmzalanan anlaşmaya göre Zade Vital, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-27 sezonu boyunca forma ve şort yanı sponsoru oldu.

        Törende konuşan Mecit Mert Çetinkaya, kendi alanlarında öncü olan markalarla sponsorluk anlaşmaları yapmaya devam ettiklerini belirterek "Zade Vital de bizim basketbol şubemiz gibi bir atılım içerisinde. Umarım bu sponsorluklar devam eder. Sponsorlarımızla beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin sponsorluk bulmak için çalıştığını dile getiren Çetinkaya, "Yapılan sponsorluk anlaşmalarında yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızın da emeği büyük. Basketbol takımımızın hedefi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 'Dörtlü Final'e kalmak ve hatta kupayı kazanmak. Buna yönelik oyuncuları getirirken büyük çaba gösterdik. Bu oyuncuları getirebilmemiz için bütçemizi artırmamız gerekiyor. Sponsorlarımızın desteğiyle bunu yapıyoruz. Başkanımız da bize destek veriyor. Bu seneki hedeflerimiz arasında 2 kupa almak var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Kupası olabilir. Basketbol Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmak istiyoruz. Mücadeleci ve savaşan bir takım olacağız." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Mecit Mert Çetinkaya, kısa oyuncu transferi için beklemede olduklarını aktararak "Pazar çok daraldı. Kısa oyuncu için kalifiye birisini bulmak zor. Biraz daha bekleyeceğiz. Aleksej Nikolic sakatlıktan dolayı oynayamadı. Dirseğinde bir sakatlık var. Koçumuz onun da performansını görmek istiyor. Nikolic de oynadıktan sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz. Takımımız, iki hazırlık maçı oynayacak. Sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        NBA Avrupa projesinde sürecin devam ettiği bilgisini veren Çetinkaya, "Bir belirsizlik var ama kesinlikle bu proje önümüzdeki sene başlayacak. Yüzde 80 ihtimalle bu proje olacak. Galatasaray, NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından biri. Anlaşma olacak gibi gözüküyor. Süreci diğer yönetici arkadaşlarımız takip ediyor. Eylül veya ekim ayı içerisinde artık bu iş sonuçlanmış olur." dedi.

        REKLAM

        HAKAN KELEŞ: BU İŞBİRLİĞİ SADECE BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI DEĞİL

        Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş, çok anlamlı bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayarak "Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Her iki taraf da toplumun daha sağlıklı olması için bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşmanın Türk sporuna ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na değer katmasını diliyorum." diye konuştu.

        Tarafların içine sinen bir anlaşma olduğunu kaydeden Keleş, "Bu sadece bir sponsorluk değil. Toplam bir paket olacak bu. Galatasaray ile başka işbirliklerimiz de var. Sadece basketbol değil, genel olarak Galatasaray'ı kapsayan bir anlaşmamız var." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #sponsorluk
        #anlaşma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları