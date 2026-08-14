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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, ligde iç sahadaki son 36 maçta yenilmedi!

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 36 maçta yenilmedi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 00:00 Güncelleme:
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        Cimbom'un yenilmezlik serisi 36 maça çıktı!

        Galatasaray’ın RAMS Park’taki yenilmezlik serisi 36 maça çıktı. Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK’yı sahasında konuk etti.

        Mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti.

        RAMS Park’taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 36 lig müsabakasında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, böylece iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

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