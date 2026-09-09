Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’na yeni forma ve şort sponsoru

Galatasaray, deniz ekipmanları ve teknoloji üreticilerini Türkiye'de temsil eden uluslararası denizcilik firması Oceanist ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İmzalanan anlaşma ile marka, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’nın forma ve şort yanı sponsoru olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen lansmana Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ile Oceanist Genel Müdürü Umur Çulha katıldı.

Basketbolda bu tip sponsorluk anlaşmalarına ihtiyaçları olduğunu belirten Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ise kürsüde "Öncelikle herkesin huzurunda Umur Bey’e ve firması Oceanist’e teşekkür ediyorum. Bize ilk destek veren firmalardan bir tanesi oldu. Dünyaca bilinen bir denizcilik firması. Bütün dünyada tedariki olan ve repütasyonu da çok kuvvetli olan bir firma. Bizi bu yolda yalnız bırakmadı. Basketbol şubesi olarak yeni bir atılım içerisindeyiz. Türkiye’ye basketbolu getiren ilk kulüp Galatasaray dolayısıyla layık olduğu yere kulübü getirebilmek için bu tip kuvvetli sponsorlara ihtiyacımız var. Kendileri de bizimle bu yolda, bu sezon devam etmek için ellerinden gelen desteği arkalarına koymadılar ve bizi kırmadan bize ilk destek veren firmalardan bir tanesi oldular. Dolayısıyla hem firmasına hem kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım verdikleri destek sayesinde takımımız bu sene çok başarılı bir sezon geçirir ve hep beraber mutlu ve güzel bir sezon sonu görmüş oluruz" diye konuştu.

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UMUR ÇULHA: BU SPONSORLUKTAN ÖTE, BERABER YOLA ÇIKIŞ

Yeni sezonda Galatasaray camiasına başarılar dileyen Oceanist Genel Müdürü Umur Çulha yaparken "Bugün Oceanist Ailesi olarak Türkiye’nin en köklü spor kulübü ve dünyada bilinen en ünlü Türk takımı olarak Galatasaray’a sponsor olmaktan gurur duymaktayız. Aslında bu sponsorluktan öte, beraber yola çıkış. Umarım hep beraber bu sezonu başarılı bir şekilde geçiririz. Bize bu şansı veren Sayın Mecit Mert Çetinkaya’ya teşekkürlerimi bildirmek isterim. Sezonda bütün basketbol takımına ve tüm Galatasaray camiasına başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Açıklamaların ardından imzalar atılırken, daha sonra forma takdimi gerçekleştirildi.