Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti!
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman; savunma ve hücum çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 14.15’te yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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