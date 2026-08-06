Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 21:34 Güncelleme:
2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
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