Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor!

Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!

Adana'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş bir anda akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 kişiden, 24 yaşındaki Mahmut Öğün ile 17 yaşındaki Halil Yalaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişininse tedavisi sürüyor(DHA)