Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 19:22 Güncelleme:
2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da süren Galatatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk 20 dakikası basına açık olan idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Venezia maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.
Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk 20 dakikası basına açık olan idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Venezia maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.
Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.
Galatasaray, yarın İtalya ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de hazırlık maçı yapacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ