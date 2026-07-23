Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız!

        Futbolda yeni sezon öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 20:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız"

        Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona ilişkin düzenlenen toplantıya, Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, federasyon ve ilgili kuruluşlarla gerekli istişarelerin yapıldığını ifade etti.

        Sporun kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Burası bizim sezon öncesi güvenlikle ilgili hususları değerlendirdiğimiz bir platform. Bu yıl da ilgili bakanlık, federasyonlardan ve ilgili kuruluşlardan arkadaşlarımız istişarelerini yaptılar. Spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu, bizim için de çok önemli. 6222'li yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde uygulamaları takip ediyoruz. Federasyon başkanımız da ifade etti. Türkiye en modern stadyumlara sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporda devrim yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Spora önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

        "Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım. Herkese önemli görevler düşüyor. Herkes katkı sunmak durumunda. Bunları ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tecrübelerimiz var. Liglere yeni gelen takımlar var. Hepimiz bu işin içindeyiz. Özellikle de değerlendirme yaptığımızda sosyal medyadan başlayan, demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren şeylerin olduğunu görüyoruz. Bunları hep beraber çözmeliyiz. Sporun marka değerini yükseltmemiz lazım. Tribünlerde olay olan, sahaya girildiği ortamda futbolun değerini nasıl yükseltebiliriz? Bu toplantılarda kulüpler sorunlarını iletecekler, devlet bu konularda gerekli çalışmaları yapacak. 160 bin müsabaka oynanıyor ve her biri çok önemli. İçişleri ve Adalet bakanlığımızla yakın şekilde çalışıyoruz. İletişim önemli. Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız. Ortak değerlerin zedelenmesine müsaade edemeyiz."

        İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: ELEŞTİRİ HAKKI AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERE DÖNÜŞMEMELİDİR

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise toplantıda 2 gün boyunca Türk futbolunun güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını ve geçen sezonun detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

        REKLAM

        Alınacak kararların gelecek sezon için yol haritası oluşturacağını aktaran Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

        "Futbol ülkemizde yalnızca bir spor dalı değil, milyonlarca insanın ortak sevincidir. Bu değeri korumanın yolu ise futbolun güven ve huzur ortamında yaşamasından geçmektedir. Bu da başta güvenlik güçleri olmak üzere futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünler spora olan ilgi ve katılımı artırmaktadır. Şiddet, taşkınlık ve güvensizlik ortamı ise sporun ruhuna zarar vermektedir. Sporda şiddet yalnızca statların ve spor alanlarının içinde yaşamamaktadır. Saha dışındaki dilde belirleyici hale gelmiştir. Spor üzerine yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir."

        Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni sezon öncesi geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve çözüm bekleyen konuları birlikte ele almak üzere bir araya geldik. Kulüpler Birliği olarak kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle müsabaka güvenlik giderleri kulüplerin önemli bir kalemi olarak yer almaktadır. Bunun bakanlığımız tarafından karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bireysel olaylara bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz. Kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının stadyumu uygun olan kulüplerde hayata geçirilmesi konusunu arz ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öykü Serter adliyeye geldi

        AHBAP soruşturması kapsamında sunucu Öykü Serter ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği