Gianmarco Pozzecco: Her şeyi kazanmak istiyorum

Bu sezon Türkiye’yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününde Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, yeni transferlerden Chimezie Metu ve takımın tecrübeli isimlerinden Can Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki en güçlü ligin Türkiye Ligi olduğunu düşündüğünü ifade eden başantrenör Pozzecco, “Ailem de İstanbul’a geldi. O sebeple de iyi bir hissiyatım var. Özellikle eşim ülkeyi ve insanları çok sevdi. Kulüp olarak çok rekabetçi bir takım kurduk. Biraz daha zamana ihtiyacımız var çünkü takımda çok şey değiştirdik. Sadece Buğra, Can, Jerome'u geçen sezondan kadromuzda tutuyoruz. O sebeple her şey yeni olduğu için beraber kalıp, beraber oynayıp çok rekabetçi olacağız. Bu bağlamda da aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'nu da tebrik ederim, çünkü Avrupa'daki en güçlü ligin Türkiye Ligi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı ekiple bütün kupaları kazanmak istediğini belirten Pozzecco, “Aslında her zaman en iyisini yapmak bence önemli olan, bu konuda böyle söyleyebilirim. Sahaya çıktığında kazanmak zorundasın. Hayalini başarmak ve hayalini gerçekleştirmek zorundasın. Tabii ki Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Türkiye Ligi'nde belli bir noktada olmayı çok istiyorum. Harika bir takım kurduk, çok rekabetçiyiz. Tabii ki üzerimde baskı var. Aslında her şeyi kazanmak istiyorum, evet. Ama bu tabii ki herkesten iyi olduğumuz için değil, böyle bir yaklaşımı hayatımda da sergilediğim için. Beşiktaş, Fenerbahçe, Efes, Bahçeşehir çok rekabetçi olacak ama ben son derece iyimser bakıyorum” ifadelerini kullandı.

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"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TARAFTARIMIZI SALONA ÇEKMEK"

En büyük hedeflerinin sarı-kırmızılı taraftarları salona çekmek olduğuna değinen İtalyan başantrenör, “Aslında sezonun başarı anahtarının seyircinin ve taraftarımızın gelmesi olduğunu düşünüyorum. Sadece seyircimizin, sadece kendi taraftarımızın yapabileceği bir şeyle çok tehlikeli olacağımıza inanıyorum. İnsanları gelmeye ikna etmek tabii ki zor bir şey ama bir iki tane full bir salonla oynanan videoları izledim ve bunun sadece Avrupa'da bir iki yerde olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene bazı aldığımız sonuçlardan dolayı insanları, taraftarımızı getiremedik. Ama en büyük hedefimiz takım olarak en baştan en sona kadar taraftarımızı salona çekmek” dedi.

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Oyuncularına sevgisini sarılarak gösterdiğini ve buna bu sezonda devam edeceğini belirten Pozzecco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında insanlar bana bunu soruyor. Şimdi her koçun yaklaşımı başka olur ama insanlara sarılmak ve insanlara sevgi göstermek gibi bir eğilimim olduğu için koç olduğumda da oyuncularıma sarılmak istedim. Bunu bu şekilde bu sezon da devam ettireceğim, çünkü benim karakterimde var.”

"BÜTÜN TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ"

Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu’nu kullanacakları hatırlatılan tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle noktaladı:

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"Aslında benim için Sinan Erdem'e geçmek çok da bir şey değiştirmedi. Çünkü 15 dakikada Basketbol Gelişim Merkezi'ne gidiyordum. Fişekhane'de yaşıyorum, o sebeple benim için tam ortada. İkisine de gidip gelebileceğim tabii ki de. Bu sene de aynı şekilde bütün taraftarımızı bekliyoruz. Çünkü onlarsız bu şekilde ilerleyemeyiz"

CHIMEZIE METU: BU SEZON İÇİN ÇOK BÜYÜK UMUTLARIMIZ VAR

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Chimezie Metu, “Öncelikle Galatasaray çok büyük bir kulüp. Herkes biliyor ve dünya üzerinde son derece tanınıyor. O yüzden benim için çok büyük bir fırsat aslında Galatasaray'a transfer olmak; renklerini taşımak, renkleri formamda giymek... Galatasaray'ın taraftarlarıyla da beraber çok heyecanlıyım aynı şekilde bu kulübe transfer olduğum için. Bu sezon için çok büyük umutlarımız var, çok güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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"OSIMHEN GELMEMDE ETKİLİ OLDU"

Transferi öncesinde Victor Osimhen ile görüştüğünü söyleyen Metu, "Osimhen ile konuştum ama beni gelmeye ikna etmek gibi değil, aslında kulübün ne kadar harika olduğunu ve kendi düşüncelerini söyledi. Tabii ki de çok güzel şeyler de söylediği için günün sonunda kendi kararımı verdim. Ama benim için çok iyi bir konuşmaydı ve gelmemde gerçekten etkili oldu" dedi.

CAN KORKMAZ: GÜZEL BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Can Korkmaz, “Yeni bir takım olduk. Daha alışma dönemindeyiz birbirimize ama güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Umarım sezona da en iyi şekilde galibiyetlerle başlayıp bu birbirimize alışma sürecini hızlandırmış oluruz" diye konuştu.

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"DÖRTLÜ FİNAL HEDEFİMİZ VAR"

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde dörtlü final hedefleri olduğuna dikkat çeken tecrübeli basketbolcu, şöyle konuştu:

"Direkt dörtlü final hedefimiz var ve ondan sonra da sırasıyla final ve kupa. Bunun için de yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım dediğim gibi alışma sürecini en hızlı şekilde atlatıp gerçekten Galatasaray'a yakışır şekilde en iyi basketbolu oynayıp sonuna kadar gidebiliriz.”

"BU SENE DE DAHA İSİM VE DAHA KARİYERLİ OYUNCULARA GİDİLDİ"

Kadroda geçtiğimiz sezon da çok değerli isimler olduğunu ancak bu sezon daha kariyerli isimlerin geldiğini belirten Korkmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

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“Geçen seneki oyuncular da çok değerli oyunculardı. Bu sene de özellikle daha isim ve daha kariyerli oyunculara gidildi. Umarım onların da bize alışma süreci, bizim onlara alışma sürecimiz hızlı olur ve hep birlikte hedeflediğimiz hem ilk önce takım olarak hem de kişisel hedeflerimizle hedeflerine ulaşırlar diye düşünüyorum.”