Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games'te şampiyon Türk Telekom!

HT Spor ekranlarında yayınlanan Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games, Antalya Belek'te bulunan Gloria Sports Arena'da tamamlandı. Turnuva boyunca oynanan karşılaşmaların ardından oluşan sıralama sonucunda şampiyonluğa Türk Telekom ulaştı.

Yeni sezon öncesinde farklı ülkelerden basketbolun önemli takımlarını bir araya getiren organizasyonda toplam 21 resmi maç oynandı. Türkiye'den 9, Rusya'dan 2, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birer takımın mücadele ettiği turnuvada Aliağa Petkim, A. Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Çayırova Belediyespor, Galatasaray, Tofaş, Türk Telekom, Denizli Basket, CSKA Moscow, Lokomotiv Kuban, U-BT Cluj-Napoca ve Dubai Basketball yer aldı.

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Şampiyonluğa ulaşan Türk Telekom 20 bin Euro para ödülünü almaya hak kazandı.

Gloria Sports Arena CEO'su ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya, turnuvanın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Birbirinden değerli takımları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Farklı ülkelerden sporcuları ve teknik ekipleri Antalya’da bir araya getiren bu organizasyonun, takımlara yeni sezon öncesinde güçlü bir hazırlık ortamı sunmasının yanı sıra, Antalya’nın uluslararası spor turizmindeki konumuna da önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Sahada ortaya konan mücadele ve rekabet, turnuva boyunca hepimize büyük bir heyecan yaşattı. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.