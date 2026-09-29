G.Saray ile 1905 GSYİAD arasında sponsorluk anlaşması

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı.

Sponsorların amatör sporlarda çok büyük bir değere sahip olduğunu belirten Mehmet Cibara, "Geçen hafta bir sponsorluk anlaşması yaptık, bu hafta bir yenisini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta iki sponsorumuz daha olacak, takip eden haftada da sponsorluk anlaşmalarımız devam edecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlarda dahi bize bu şekilde destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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"1905 GSYİAD bizim her şeyimiz." diyerek sözlerine devam eden Cibara, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yönetim kurulu üyeleri olarak Galatasaray için her türlü imkanımızı sonuna kadar zorluyorsak, 1905 GSYİAD da aynı şekilde, aynı amaç ve başarılara ulaşmak için Galatasaray'a hizmet ediyor. Her zaman omuz omuza hareket ettiğimiz bir oluşum. Dolayısıyla kendilerine her fırsatta teşekkür ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu, 1905 GSYİAD'ın bu sene yaptığı en iyi sponsorluklardan biri oldu. Şampiyonluklar beklediğimiz bir takıma sponsor oldu. Hem erkek basketbol takımımıza hem de 1905 GSYİAD'a başarılar diliyorum."

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MECİT MERT ÇETİNKAYA: SAVAŞAN BİR TAKIM KURDUK

Galatasay Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, iddialı bir kadro oluşturduklarını belirterek, skorer oyun kurucu transferi yapmak istediklerini söyledi.

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nın sergilediği performanstan memnun olduklarını vurgulayan Çetinkaya, "Takviye yapmayı planlıyoruz. Şampiyonluk için daha çok erken. Böyle giderse iddiamızın olacağından eminim. Savaşan bir takım kurduk. Avrupa'da gruptan çıkıp ilk 10 maçta minimum mağlubiyetle süreci devam ettirmek için uğraşıyoruz. İlk hedefimiz bu. Takımda ayrılık ihtimali yok. Skorer oyun kurucu (guard) pozisyonuna transfer düşüncemiz var. Doğru hamle için doğru zamanı bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Geçen sezona göre kombine satışlarının çok üstünde olduklarının altını çizen Mecit Mert Çetinkaya, "Basketbolda taraftarın etkisi yüzde 20-25 civarında. Ateşli bir taraftarla salona çıktığınızda yüzde 20-25 önde başlıyorsunuz. Taraftara çok ihtiyacımız var. Hepsini salona bekliyoruz." dedi.

1905 GSYİAD'a da destekleri için teşekkür eden Çetinkaya, "Bu sponsorluğun basketbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. 1905 GSYİAD'ın formamızın en güzel yerlerinden birinde bulunması bizim için çok kıymetli. Murat Bey de bizi kırmadı ve desteklerini esirgemedi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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MURAT SANCAKTAR: G.SARAY'IN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray ile bir kez daha anlamlı bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Galatasaray'ın farklı branşlarıyla güçlü bir spor kültürüne sahip olduğunu kaydeden Sancaktar, "Birkaç gün önce ilk kez kadın voleybol takımımız için sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık. Bugün de bu desteği basketbola taşıyoruz ve ilk kez erkek basketbol takımımıza sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliğiyle Galatasaray'ın basketboldaki hedeflerine yeni bir güç eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Yeni sezonda erkek basketbol takımının kadrosunun önemli isimlerle güçlendirildiğini aktaran Murat Sancaktar, "Tecrübeli oyuncuların, milli takım seviyesindeki önemli isimlerin ve genç yeteneklerin bir araya geldiği güçlü bir kadro oluştuğuna inanıyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil edecek, mücadele gücü yüksek ve hedefleri büyük bir takım izleyeceğimize inanıyoruz. Kulübümüzün her istediğini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.