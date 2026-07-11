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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti

        Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika'nın A Grubu'ndan çıkarak başarı elde etmesinde önemli rol oynayan 25 yaşındaki futbolcu Jayden Adams, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Güney Afrika'da acı haber!

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasını giyen Jayden Adams'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Güney Afrika Ligi takımlarından Mamelodi Sundowns'da oynayan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla bütün grup maçlarında mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu Jayden Adams yaşamını yitirdi.

        Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre son olarak Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hayatını kaybetti.

        Jayden Adams'ın neden yaşamını yitirdiği ise bilinmiyor.

        KARİYERİ

        Jayden Adams, Güney Afrika forması ile 9 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Adams, Dünya Kupası'nda takımının oynadığı 3 maçta da forma giydi. Güney Afrika Ligi takımlarından Stellenbosch FC'da profesyonel kariyerine başlayan Jayden Adams, 5 sezon boyunca takımda forma giydikten sonra Mamelodi Sundowns'a transfer oldu.

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