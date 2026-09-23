Haaland'ın Türkçe şarkılı paylaşımı gündem oldu!
Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'ın Türkçe bir şarkı dinlediği anları paylaşması dikkat çekti. Haaland'ın paylaşımı kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 15:25 Güncelleme:
Manchester City’nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yolculuğu sırasında Türkçe müzik dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Haaland, yaptığı yolculuk sırasındaki paylaşımında Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" isimli şarkısını dinlediği ana yer verdi.
Yolculuk yaptığı sırada araçta çalan müzikleri paylaşan Haaland, şoförün Türkçe şarkılar açtığını belirterek, “Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkı çalıyor” ifadelerini kullandı.
Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın paylaşımı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Türk futbolseverler ve müzik tutkunları, Norveçli golcünün hikayesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.
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