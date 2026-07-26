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        Haberler Spor Voleybol Hande Baladın: Çok mutlu ve gururluyum

        Hande Baladın: Çok mutlu ve gururluyum

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın oyuncularından Hande Baladın, Brezilya'yı 3-1'lik skorla devirerek 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından konuştu. Hiçbir zaman pes etmediklerini ve sahada parladıklarını belirten Baladın, "Takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik, her an sahadaydık, sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum. Sesimi de kaybettim (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok mutlu ve gururluyum"

        2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Filenin Sultanları'nda Hande Baladın, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

        Hande Baladın, "Hatalar oluyor, olmuyor değil ama bu seviyeleri oynamak için bu hatalardan sonra sahaya dönebilmek önemli. Bunun üzerine çalışıyorum ve umarım da karşılığını alıyorum. Çok mutlu ve gururluyum." dedi.

        Milli yıldız, "Takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik, her an sahadaydık, sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum. Sesimi de kaybettim (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

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