Hande Baladın: Çok mutlu ve gururluyum

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Filenin Sultanları'nda Hande Baladın, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Hande Baladın, "Hatalar oluyor, olmuyor değil ama bu seviyeleri oynamak için bu hatalardan sonra sahaya dönebilmek önemli. Bunun üzerine çalışıyorum ve umarım da karşılığını alıyorum. Çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Milli yıldız, "Takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik, her an sahadaydık, sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum. Sesimi de kaybettim (Gülerek)" sözlerini sarf etti.