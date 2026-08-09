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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Hasan Emre Yeşilyurt'tan Galatasaray açıklaması!

        Hasan Emre Yeşilyurt'tan Galatasaray açıklaması!

        Sarıyer'den Çorum FK'ya transfer olan Hasan Emre Yeşilyurt, Topuk Yaylası kampında açıklamalarda bulundu. Yeni takımının hedeflerinden, Galatasaray karşılaşmasına yönelik hazırlıklardan ve taraftar desteğinin öneminden bahseden Yeşilyurt, bu sezon sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hasan Emre'den G.Saray açıklaması!

        Sarıyer'den Çorum FK kadrosuna katılan Hasan Emre Yeşilyurt, Topuk Yaylası kampında açıklamalarda bulundu. Yeni takımına kısa sürede uyum sağladığını belirten genç futbolcu, takımın hedefleri doğrultusunda yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini ifade etti. Uzun vadeli hedefleri olan bir kulübe transfer olduğunu belirten Yeşilyurt, takım içerisindeki arkadaşlık ortamının başarı açısından önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.

        "HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIMA GELDİM"

        Hasan Emre Yeşilyurt, Çorum FK'yı tercih etme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Uzun vadede önemli projeleri olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bu anlamda da futbolda kendimi daha yukarılara taşıyacağımı düşündüğüm için süreç benim adıma daha kolay ilerledi. Kamp çalışmalarında takım arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sene gerçekten önemli hedeflerimiz var. Hep birlikte takımı daha yukarıya taşımak için mücadele ediyoruz. Takım içerisinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Bunun bizi hedefe taşıyacak en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum."

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        "REKABET ORTAMI BİZİ DAHA GÜÇLÜ KILIYOR"

        Takım içerisinde herhangi bir ayrım olmadığını vurgulayan Yeşilyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Herhangi bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Teknik heyetin gözünde de böyle bir durum söz konusu değil. Sisteme uygun, kaliteli bir kadroya sahibiz. Bunun için sahada elimizden geleni yapıyoruz. Rekabetçi bir ortam var. Bunun da bizi hedeflerimize ulaştıracağına inanıyorum."

        "G.SARAY'A KARŞI DA AYNI ANLAYIŞLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

        Galatasaray karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt, her rakibe aynı ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi. "Galatasaray için özel bir çalışma elbette var ancak biz bütün rakiplere aynı sistem, aynı oyun planı ve aynı disiplin anlayışıyla hazırlanıyoruz. Galatasaray son dört yılın şampiyonu olan önemli bir takım. Sadece motivasyon anlamında farklı bir maç olacak. Bunun dışında her rakibe hazırlandığımız gibi Galatasaray'a da aynı şekilde hazırlanıyoruz."

        "SAHADA HER ŞEYİNİ VEREN BİR HASAN EMRE İZLEYECEKSİNİZ"

        Taraftarlara da mesaj gönderen genç futbolcu, mücadeleci bir performans ortaya koyacağını ifade ederek, "Bu sezon futbolseverler sahada elinden gelen her şeyi yapan, mücadeleden vazgeçmeyen bir Hasan Emre Yeşilyurt izleyecekler. Takımım için her şeyimi ortaya koyacağım."

        "TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Geçen sezon Sarıyer'de oynarken Çorum FK taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Yeşilyurt, taraftarlarına çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımızdan geçen sezona göre daha fazla destek bekliyorum. Geçen yıl Sarıyer ile deplasmanlara gittiğimizde ortaya çıkan atmosfer beni çok etkilemişti. Bu sezon taraftarlarımızın daha güçlü bir destek vereceğine inanıyorum. Her zaman yanımızda olsunlar."

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