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        Haberler Spor Futbol Transfer Hull City'den kaleci takviyesi: Jack Butland

        Hull City'den kaleci takviyesi: Jack Butland

        İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Hull City'den kaleci takviyesi!

        İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

        İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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