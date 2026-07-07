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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı

        ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı

        Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı!

        ikas Eyüpspor, Portekiz ekibi Torreense'de forma giyen 22 yaşındaki genç futbolcu David Costa'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Eflatun-sarılı kulüp, transferi sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa" ifadelerine yer verildi.

        Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

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