ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:08 Güncelleme:
ikas Eyüpspor, Portekiz ekibi Torreense'de forma giyen 22 yaşındaki genç futbolcu David Costa'yı transfer ettiğini açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüp, transferi sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa" ifadelerine yer verildi.
Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
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