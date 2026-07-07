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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı

        İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı

        Beşiktaş, Slovakya kampında bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Siyah Beyazlılar'ın yeni transferi İlhan Fakılı, takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı!

        Slovakya kampındaki bir günlük izinden sonra çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, ilk antrenmanına çıktı.

        Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken yeni transfer İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

        İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada çift kale maçla devam ederken, basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

        Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.

        Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu idmanı tribünden takip etti.

        Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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