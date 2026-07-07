İlhan Palut: 5 ana transfer yapmak istiyoruz

Konyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Konya'daki tesislerinde sürdürüyor.

Bugün yapılan antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İlhan Palut, 7 gündür yoğun bir şekilde sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, 11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da kamp yapacaklarını kaydetti.

"BAZI OYUNCULARIMIZ KENDİLERİNE KULÜP ARIYOR"

Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu ifade eden Palut, “Marco'nun, Bazoer'un sözleşmeleri bitti. Berkan ile 6 aylık bir anlaşmaydı. Adama, Nagalo ve Kazım da kiralık oyuncular olarak bugün aramızda değiller. Yasir uzun yıllardır buradaydı, aramızdan ayrıldı. Svendsen ve Jin-ho Jo da bugün itibariyle izinliler. Kulübümüzün oyuncuları da şu anda kendilerine kulüp arıyorlar. Bazı görüşmeler yapıyorlar” diye konuştu.

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"5 TANE ANA TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

5 noktaya transfer yapmayı planladıklarını belirten Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün itibariyle 5 ana transfer yapmak istiyoruz. Bir stoper, bir orta saha, bir sol bek ve 2 de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Bunların hepsi de yabancı olabilir. Yerli olursa da bizi kontenjandan rahatlatır. Bundan sonra biliyorsunuz +4 kuralı var. Sezon içerisinde rahatça kullanabileceğimiz bu kontenjana uyan 4 oyuncuyu da artı olarak kadromuza katabiliriz. Burada bir mevki kısıtlaması yok. Sadece geleceğe yönelik yatırım amaçlı değil. Sezon içerisinde de kullanabileceğimiz kontenjan oyuncusu transfer etmeyi düşünüyoruz. Ama bahsettiğim temel transfer hedefimiz bu 5 mevkiyle alakalı olacak.”

"TAKIMI KURUP ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yeni sezon öncesinde yeşil-beyazlı yönetimle Konya’da 2 kez toplantı yaptıklarını dile getiren Palut, “Aslında iyi toparladığımız bir sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla bitirdik. Yani evimize aslında huzurlu gidecekken genel manada sezonun son periyoduna baktığınız zaman bir buruklukla tatile gittik. Yönetim kuruluyla tabii ki bu sezonun planlaması için 2 kere Konya'da bir araya geldim. İyi bir takım oluşturalım, taraftarımıza heyecan veren bir takım, meydan okuyan bir Konyaspor oluşturalım noktasında birleştik. Ama işte şu sıralamada bitirelim ya da Türkiye Kupası'nı kazanalım tarzı bir noktaya getirmedik. Bir takım kurulsun önümüzü görelim” diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI’NDA DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki performansına da değinen Palut, “Daha iyisini yapabilirdik. O kadar çok şey söylendi. O kadar değerlendirmeler yapıldı. Bazen benim de önüme çıkıyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Tamam, onları da görüyorum. Ama artık tamam, bundan sıyrılmamız gerekiyor. Evet, başarısız olduk. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım toparlayıcı olacak ama ilerleyen turnuvalarda gerçekten daha iyisini yapabilecek güce ve kaliteye sahibiz. Artık bu konuyu kapatmak gerekiyor. Turnuva başında da söylemişlerdi, sormuşlardı favori takımınız diye; 2 tane takımdan bahsetmiştim. Bir Fransa'dan bahsetmiştim ki herkes üzerinde birleşiyor zaten. İnanılmaz bir kadro genişlikleri ve kaliteleri var. Bir de benim ilgimi çeken İngiltere'nin korkunç bir isteği var. İnanılmaz arzuluyorlar ve eğer 2’nci bir takım biraz da sürpriz olacak tabii İngiltere gibi bir takım bile sürpriz olduğuna göre düşünün ne önemli takımlar var orada. Fransa'yı futbol noktasında favori görüyorum. İngiltere'nin o inanılmaz isteği ve kenetlenmesinin de bir şeyler çıkarabileceğini düşünüyorum” dedi.