UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup ilk maçında İngiltere ile İspanya kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla İspanya oldu.

İspanyollar'a galibiyeti getiren golleri 2'de Lamine Yamal, 60'ta Alex Baena ve 74. dakikada Mikel Oyarzabal attı. Ev sahibinin gollerini ise 36'da Anthony Gordon ile 40. dakikada Harry Kane kaydetti.

İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane, 54. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla beraber İspanya gruba üç puanla giriş yaparken, İngiltere ise puansız başladı.

Grubun bir sonraki maçında İngiltere, Çekya'ya konuk olacak. İspanya, Hırvatistan'ı ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 2. dakikasında Guehi'den topu kaparak ceza sahasına giren Lamine Yamal, topu filelere gönderdi.

36. dakikada Bellingham ile gelişen kontratakta kaleciyle karşı karşıya kalan Gordon, beraberlik golünü kaydetti. Bu golden 4 dakika sonra İngilizler öne geçti. OReilly'nin sol kanattan ortasında Harry Kane, ceza sahası içinde kafayı vururken kale önünde Cucurella'ya da çarpan top ağlarla buluştu.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan mücadelede İngiltere, Belligham'ın ceza sahası içinde Rodri tarafından düşürülmesi sonrası VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

54. dakikada penaltı atışını kullanan Harry Kane, üst direğe takıldı.

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60. dakikada savunmadaki hatayı değerlendiren Olmo, ceza yayı içindeki Alex Baena'yı topla buluşturdu. Baena, plase vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

Baena, 74'te ise 3. golün asistine imza attı.

Maçın 55. dakikasında oyuna giren Mikel Oyarzabal, ceza sahası içinde kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla İspanya'yı yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Luis de la Fuente'nin öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İspanya, Uluslar Ligi 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. İspanya, grubun 2. maçında 29 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak. İngiltere ise Çekya'ya konuk olacak.