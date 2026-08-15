Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer İtalya Inter, Djed Spence'i transfer etti

        Inter, Djed Spence'i transfer etti

        İtalya Serie A ekibi Inter, Tottenham'ın İngiliz sağ beki Djed Spence'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 21:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Inter, Spence'i transfer etti

        İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tottenham'dan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna kattı.

        İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "İngiliz oyuncu, Tottenham'dan kalıcı transferle Inter'e katıldı. Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

        İngiliz futbolcu, geçen sezon Tottenham'da 44 resmi maça çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti