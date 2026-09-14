İsmail Kartal'dan istifası açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligdeki Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda konuştu.

"TARAFTARIMIN BENİ İSTEMEDİĞİ YERDE DURMAM HOŞ OLMAZ"

İsmail Kartal istifa sürecine ilişkin "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kartal, Gaziantep FK maçıyla ilgili, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kim oynarsa oynasın, her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da sahaya çıkacak oyuncularıma çok güveniyorum. Gayet iyi çalıştık. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.