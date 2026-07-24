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        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. İşte gecenin sonuçları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

        Türk temsilcilerinden Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını ağırladığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

        Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0

        Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

        Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1

        Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1

        Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5

        Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3

        Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

        St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1

        Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

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