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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Junior Olaitan: Böyle devam etmek istiyoruz

        Junior Olaitan: Böyle devam etmek istiyoruz

        Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Süper Lig'in ilk haftasında 1-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum ve performans olarak bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        "Böyle devam etmek istiyoruz"

        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ"

        Çek oyuncu Vaclav Cerny ile olan uyumları hakkında konuşan Olaitan, "Güzel bir pas oldu. Cerny de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi tanıyorum, Orkun ile yan yana oynuyorum onu da tanıyorum. Her oyuncuyu hem savunmadaki hem hücumdaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olunca da güzel şeyler yapabiliyoruz" diye konuştu.

        "BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Sezona büyük umutlarla başladıklarını ve hedefleri doğrultusunda çok çalıştıklarını aktaran Olaitan, "Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman ilk maçtan sonra eleştirildim. İlk maçtan sonra kendi kendime 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsam zorlamam ve devam etmem gerekir' diye telkinde bulundum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takımım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın da desteğini görmek benim için çok güzel. Kendi adıma iyi performansıma döndüğüm için mutluyum. Takıma katkı vermek güzel. Böyle devam etmek istiyorum. Geçen sene neler yaşandığını, neler olduğunu biliyoruz. Bu sene bunun tekrarının olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz motiveyiz. Arma ve taraftar için mücadele edeceğiz. Böyle devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

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