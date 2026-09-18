Kadın futbolunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı!
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında saat yarın 16.00'da Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.
Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:57 Güncelleme:
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya gelecek.
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.
Taraflar, derbiye 3 maçta elde ettikleri 9'ar puanla çıkacak.
Beşiktaş, ligde Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK'yı 1-0, Yüksekovaspor'u 2-0 ve Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise sırasıyla ABB FOMGET'i 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 ve Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 12-0 yendi.
İki takım da ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapatırken, sarı-lacivertli ekip averajla haftaya lider girdi. Siyah-beyazlılar ise ikinci sırada yer aldı.
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