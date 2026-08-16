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        Keçiörengücü: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Süleyman Luş, Mame Diouf, Halil Can Ayan ve İshak Karaoğul'un golleriyle sezonun ilk galibiyetini alan Keçiörengücü, haftayı 3 puanla tamamladı. Pendikspor ise 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Keçiörengücü evinde farklı kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü ile Pendikspor karşılaştı. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 15'te Süleyman Luş, 34'te Mame Diouf, 70'te Halil Can Ayan ve 82. dakikada İshak Karaoğul attı. Konuk ekibin tek golünü ise 39'da Görkem Bitin kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Keçiörengücü puanını 3'e yükseltirken, İstanbul temsilcisi ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bandırmaspor'a konuk olacak. Pendikspor, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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