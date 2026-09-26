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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor, 2 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kocaelispor, 2 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kocaelispor Kulübü, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Kocaelispor Kulübü, sakatlık geçiren Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Massadio Haidara'nın 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK müsabakasında sağ kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

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        #Kocaelispor
        #süper lig
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