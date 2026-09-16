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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor'dan 4 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Kocaelispor'dan 4 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Kocaelispor Kulübü, Bruno Petkovic, Tobias Gulliksen, Rigoberto Rivas ve Alexandar Jovanovic'in sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Kocaelispor, sakatlık geçiren Bruno Petkovic, Tobias Gulliksen, Rigoberto Rivas ve Alexandar Jovanovic'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sezon öncesi kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Bruno Petkovic'in akut sakatlığına yönelik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Petkovic'in geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tendon dokusunda yapısal değişiklikler meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, yapılan klinik muayene, görüntüleme ve fonksiyonel değerlendirmelerde akut hasar bulgusuna rastlanmadığı aktarıldı.

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        Mevcut yapısal değişikliklerin oyuncunun saha içi fonksiyonlarını tam kapasite kullanmasını sınırlayabildiğinin görüldüğüne değinilen açıklamada, bu nedenle Petkovic için 4-6 haftalık kişiselleştirilmiş fonksiyonel kas performansı eğitim programına başlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, programın tamamlanmasının ardından Petkovic'in takım antrenmanlarına ve maç performansına dönüşünün, fonksiyonel kriterleri karşılamasına göre aşamalı şekilde planlanacağı belirtildi.

        Tobias Gulliksen'in 10 Eylül'de sağ rektus femoris kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisinin sürdüğü, 19 Ağustos'ta sol rektus femoris kasından sakatlanan Rigoberto Rivas'ın ise 10 Eylül'de başladığı bireysel saha çalışmalarına fizyoterapistler eşliğinde devam ettiği aktarıldı.

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        Sol dizinden 6 Mart'ta ameliyat edilen Alexandar Jovanovic'in tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, oyuncunun 1 Eylül'den itibaren bireysel saha çalışmalarını kaleci antrenörleri eşliğinde sürdürdüğü ifade edildi.

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        #Kocaelispor
        #süper lig
        #sakatlık
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