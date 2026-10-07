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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: İyi sonuç için var gücümüzle oynayacağız

        İlhan Palut: İyi sonuç için var gücümüzle oynayacağız

        Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir karşılaşmasında çok iyi mücadele ederek sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        "İyi sonuç için var gücümüzle oynayacağız"

        Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, her zamankinden daha uzun bir milli ara olduğunu söyledi.

        Belli bir iznin ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Palut, "Bizim 8 milli oyuncumuz vardı. Onlar da gelmeye başladılar. Sadece Bardhi yarın aramıza katılacak. Bugün itibarıyla kadromuzun çoğu aramızda." dedi.

        Palut, milli arada 2 hazırlık maçı yaptıklarını, bazı oyuncuların maç eksiği nedeniyle bu periyottaki antrenmanların önemli olduğunu belirtti.

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        Dün itibarıyla Başakşehir maçının hazırlıklarına başladıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

        "Lige başlangıcımız hepiniz için malum. Negatif bir başlangıç içerisindeyiz. Her ne kadar son dönemde yarım nefes alabildiysek de hala bu lige kötü başladığımız gerçeğini değiştirecek kadar bir düzelim değil. Onun için devam ediyoruz. Özellikle milli takımdan dönen oyuncuların seyahat, başka konsantrasyonlar, uzun yolculuklar gibi onları hemen o ortamdan uzaklaştırıp tekrar lig maçına hazırlamamız gerekir. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Ligdeki her maç çok zor. Başakşehir maçı da bunlardan bir tanesi. Çok iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak için var gücümüzle oynayacağız."

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        Takımın kaptanlarından Adli Demirbağ'ın milli takıma çağrılmasına da değinen Palut, oyuncusunun uzun yıllardır disiplinli bir şekilde bu hedef için çalıştığını, müsabakalarda süre alamaması konusunda A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kararlarına saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

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        #konyaspor
        #İlhan Palut
        #süper lig
        #Başakşehir
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