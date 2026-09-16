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        Konyaspor'un net borcu 2.7 milyar TL olarak açıklandı

        Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, kulübün 2.7 milyar TL borcu olduğunu belirtirken, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi ile kulübün ekonomik geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Konyaspor'un net borcu 2.7 milyar TL!

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi ile kulübün ekonomik geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi'nin tanıtım toplantısında, farklı büyüklüklerde toplam 1510 iş yeri yapılacağını dile getirdi.

        Projenin kulübün borç yükünün azaltılması ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması açısından önem taşıdığını dile getiren Atiker, şöyle konuştu:

        "Bizden sonraki yönetimlerin de faydalanacağı, kulübümüzün ekonomik geleceğine katkı sağlayacak kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, bu anlayışın bir ürünüdür. Amacımız çok açık Konyaspor'un borç yükünü azaltmak. Mali yapısını rahatlatmak. Sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak. Kulübümüze uzun yıllar değer üretecek kalıcı bir eser kazandırmak. İş yerlerimizin satışları, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın önünü görebilmesi amacıyla 5 yıl boyunca sabit taksit tutarlarıyla gerçekleştirilecektir."

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        Atiker, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'e teşekkür etti.

        KONYASPOR'UN NET BORCU 2.7 MİLYAR LİRA

        Konyaspor'un mali yapısına ilişkin soru üzerine Atiker, şu ifadeleri kullandı:

        "Göreve geldiğimiz gün Konyaspor'u kağıt üstünde 1,5 milyar lira gibi bir borçla teslim almıştık. Yapılandırmalar, faizler, taksitlendirmelerinin getirdiği kur farkı bunların hiçbirisi kağıt üstünde yoktu. Bu rakamları dahil etmemizle yaklaşık 2 milyar lira civarında borçla teslim almıştık. Yönetime geldikten sonra bütün dosyalar, SSK, vergi ve farklı cari borçları ödedik, yapılandırdık. Bugün itibarıyla Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2,7 milyar liradır. Transfer dönemi bittiği için '1,5 sezonu tamamladık' diyebiliriz. Birinci sırada borç yükü yöneticiler, ikinci sırada vergi dairesi, SSK taksitlendirmeleri şeklinde sıralayabiliriz. Futbolcu ödemeler bunun çok çok altında. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi ile amacımız bu süreci rahatlatıp yöneticilere olan borçlarını ortadan kaldırarak Konyaspor'u sürdürülebilir bir mali yapıya getirmek istiyoruz."

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        #konyaspor
        #Ömer Atiker
        #Recep Tayyip Erdoğan
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